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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس 7-7-2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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ارتفاع جديد سجله سعر الدولار اليوم في أغلب البنوك العاملة بمصر، وسجل سعر الدولار أكبر زيادة في سعره أمام الجنيه المصري منذ يناير 2017، فسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.92 جنيه مصري للشراء، مقابل  18.82 جنيه مصري للبيع.

ورأي مصرفيون، أن زيادة سعر الدولار طبيعية وتتأثر بزيادة الطلب على سعر الدولار، مع تأثره بالأحداث السياسية والاقتصادية العالمية.


سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

 

سعر الدولار  في البنك الأهلي المصري عند 18.81 جنيه مصري للشراء و18.87 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 18.86 جنيه مصري للشراء 18.91 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار  في بنك مصر إلى 18.83 جنيه مصري للشراء و18.89 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 18.84 جنيه مصري للشراء 18.91 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي الدولي  18.81 جنيه مصري للشراء و18.91 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة: 18.84 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي: 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك  قناة السويس: 18.83 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.86 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 18.84 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

 

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قبل عيد الأضحى.. تعرف على أسعار لحوم الضأن فى المجمعات الاستهلاكية بأسوان

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استقرار أسعار الزيوت في السوق المحلي قبل عيد الأضحى

 

أسعار العملات العربية اليوم


وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند 5.06 جنيه للشراء، و5.08 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، نحو 60.71 جنيه للشراء، و61.06 جنيه للبيع، مقابل 60.74 جنيه للشراء، و61.04 جنيه للبيع، أمس.

أسعار البقر والجاموس في المزارع.. سعر اللحم الجاموسي البلدي يبدأ من 61 جنيهًا للكيلو

سعر الدولار سعر الدولار اليوم الخميس سعر الدولار اليوم أسعار العملات العربية البنك المركزي المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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