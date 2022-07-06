الأربعاء 06 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة تاجر مخدرات ضبط بحوزته 6 كيلو حشيش بالمرج للجنايات

حبس
حبس
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أحالت النيابة العامة بالمرج، تاجر مخدرات ضبط بحوزته 6 كيلو من مخدر الحشيش بمنطقة المرج للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

كانت الأجهزة الأمنية قد اشتبهت باحدى السيارات  أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة  المباحث لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج وبفحص السيارة ضبط بداخلها  كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول.

وبمناقشة قائدها اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة 6 كيلو من مخدر الحشيش الجنايات المرج مخدر الحشيش

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