الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية قبل افتتاح مشروعات مصر الرقمية

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في التقاط صورة تذكارية مع عدد من الشباب المشاركين في فعاليات افتتاح عدد من مشروعات "مصر الرقمية".

وصرّح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي سيشهد إطلاق منصة «مصر الرقمية»، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر «الفيديو كونفرانس» مثل محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، فضلًا عن افتتاح مركز البيانات الدولي بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري.