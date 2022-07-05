28 أغسطس.. الحكم على ربة منزل وعشيقها لقتلهما زوج الأولى وزوجة الثاني بالجيزة

حددت محكمة جنايات الجيزة جلسة 28 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم على سيدة العمرانية وعشيقها ، بعدما أحالت المحكمة أوراقهما لمفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما، بتهمة القتل والتخلص من زوج المتهمة الأولى، وزوجة المتهم الثانى.

وكانت أقدمت سيدة تدعي "هناء. م" على قتل زوجها بمساعدة عشيقها ليخلو لها الجو معه، بالعمرانية، وبعد أن تخلى عنها، أرادت الانتقام منه بأن تحرق قلبه على زوجته فقتلتها، وألقت جثتها خلف السور الجانبي بالطريق الدائري بالطالبية.