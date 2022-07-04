المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لسيدة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، سائقين وربة منزل بالسجن المشدد 5 سنوات فى اتهامهم بإحداث عاهة مستديمة لربة منزل، أثناء تشاجرهم مع آخرين في القضية رقم 13911 لسنة 2021جنايات المطرية والمقيدة برقم 3717 لسنة 2021 کلي شرق القاهرة.

وكان المحامي العام الأول لنيابة كلي شرق القاهرة، قد أحال المتهمين "تامر.ح. " 46 عاما سائق، "محمد.أ " 22 عاما، "هند.ع. " 35 عاما ربة منزل، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة معه لأنهم في يوم 16/8/2021 بدائرة قسم شرطة المطرية، محافظة القاهرة، أحدثوا بالمجني عليها " نهي.ص.أ" عاهة مستديمة، حيث أطلق المتهم الثاني أعيرة نارية.

وذلك باستخدام سلاح ناري، كان بحوزته قاصدا إصابة آخرين "إثر تشاجره معهم" مما أحدث إصابتها بعينها اليسرى الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤيتها مرة أخرى.

وكشف أمر الإحالة عن إحراز المتهمين أسلحة نارية غير مششخنة، وعدد اثنين فرد خرطوش، وذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية.