الإثنين 04 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لسيدة

حبس
حبس
ads

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، سائقين وربة منزل بالسجن المشدد 5 سنوات فى اتهامهم بإحداث عاهة مستديمة لربة منزل، أثناء تشاجرهم مع آخرين في القضية رقم 13911 لسنة 2021جنايات المطرية والمقيدة برقم 3717 لسنة 2021 کلي شرق القاهرة.

وكان المحامي العام الأول لنيابة كلي شرق القاهرة، قد أحال المتهمين "تامر.ح. " 46 عاما سائق، "محمد.أ " 22 عاما، "هند.ع. " 35 عاما ربة منزل، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة معه لأنهم في يوم 16/8/2021 بدائرة قسم شرطة المطرية، محافظة القاهرة، أحدثوا بالمجني عليها " نهي.ص.أ" عاهة مستديمة، حيث أطلق المتهم الثاني أعيرة نارية.

وذلك باستخدام سلاح ناري، كان بحوزته قاصدا إصابة آخرين "إثر تشاجره معهم" مما أحدث إصابتها بعينها اليسرى الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤيتها مرة أخرى.

وكشف أمر الإحالة عن إحراز المتهمين أسلحة نارية غير مششخنة، وعدد اثنين فرد خرطوش، وذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية.

محكمة جنايات سائقين ربة منزل عاهة مستديمة الجنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

إتاحة النيل لكل المصريين حق دستوري

الأكثر قراءة

قرار مجلس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2022 وإجازات شهر يوليو

بوابة التعليم الفني.. رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022

موعد إجازة عيد الاضحى 2022 لموظفي الدولة والقطاع الخاص

بالاسم فقط.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 على بوابة التعليم الفنى

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفنى

بوابة التعليم الفني| نتيجة شهادة دبلوم صنايع برقم الجلوس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الأنصارية الحديدية.. نسيبة بنت كعب

منى رجب

بسنت حميدة.. أيقونة التفوق

كريم فرغلى

المشاهير ليسوا ملائكة

ماجد حبته

ستينية استقلال الجزائر

حسين دعسة

تحقيقات حادثة الكلورين في العقبة: قوة الأجهزة الأمنية والثقة والمستقبل

رشا عبدالمنعم

الحب فى زمن الكوليرا

جمال-أسعد

الهوية والمواطنة

إبراهيم داود

الشيخ إمام.. صاحب «مصر يامّا يا بهية» الذى لا يعرفه أحد

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء بايدن وتهديدات أمنية.. ما التحديات التي تنتظر «يائير لابيد»؟

اعتزال "نفتالي بينيت" السياسة.. كيف سيؤثر على اليمين الإسرائيلي؟

كيف اعترض الجيش الإسرائيلى هجوم مُسيّرات حزب الله على «كاريش»؟