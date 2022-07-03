الأحد 03 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد تفقد السيسي لها.. كل ما تريد معرفته عن عربات قطار «تالجو» الإسبانى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عربات قطار "تالجو" الإسبانى، واستمع إلى شرح مفصل لها من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن ما يحتويه من إمكانيات تتضمن "واي فاي" وشاشات عرض على ظهر المقاعد لعرض مواد ترفيهية، وشاشة عامة، ويشمل كل مقعد منضدة لتناول الطعام، ومقاعد عائلية، وتشمل كل عربة 7 كاميرات.

 

وقال وزير النقل، إن كل عربة تشتمل على مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، وحمامات لذوى الاحتياجات الخاصة تتضمن تليفون لاستخدامه في حالة الطوارئ لذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وأضاف أن عربات القطار تشتمل على غرفة تحكم، حيث أن كل عربة تشمل 7 كاميرات مراقبة، يتم مراقبتها من غرفة التحكم، وتشمل الغرفة أيضا حساسات بالكمبيوتر لكل عربة في حال حدوث عطل لأي عربة يتم تسجيله على الكمبيوتر"، موضحا أن كل عربة قطار تشمل بوفيه.

وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن قطار تالجو. 

- يتكون قطار تالجو من 15 عربة، 5 عربات درجة أولى، و٨ عربات درجة ثانية، وعربة بوفيه، وعربة قوى، بالإضافة إلى جرار حديث PRL الأمريكي.

- تعتبر هذه القطارات الأعلى في مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وستشكل نقلة نوعية هائلة في قطارات سكك حديد مصر.

- تتميز بتقنيات حديثة متطورة، حيث تمتاز بسرعة تشغيل عالية تصل الي 160 كم / ساعة ووجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية.

- تحتوي على كراسي مخصصة لذوي الهمم، بالإضافة إلى وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية.

- تتمتع هذه القطارات بنظام WIFIونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم، وأخرى مخصصة لذوي الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي سكك حديد مصر مصر السيسي

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وائل لطفي

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