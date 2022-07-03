من الأسعار إلى السرعة والتكلفة.. معلومات عن القطار الكهربائى الخفيف LRT

احتفاء كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحدث وسيلة نقل بمصر وهي القطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بعد تشغيله تجريبيًا بدون ركاب لاختباره قبل التشغيل الفعلي، ويربط القطار مدينة السلام بالقاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المدن الجديدة منها بدر والشروق العاشر من رمضان وهليوبوليس الجديدة والمستقبل بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك يربط مع القطار الكهربائي السريع بطريق السخنة، والجاري تنفيذه.

وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن القطار الكهربائي:

- القطار الكهربائي يحتوي على عربات مخصصة للسيدات.

- يستطيع المتجه من محطة مدينة المعرفة أو المنطقة الصناعية لمحطة مدينة الفنون والثقافة أن يغير القطار في محطة بدر.

- أما المتجه من محطة مدينة الفنون والثقافة لمحطة مدينة المعرفة أو المنطقة الصناعية يستطيع أن يغير القطار في مدينة بدر.

- كما يستطيع القادم من محطة عدلى منصور لمدينة المعرفة أو المنطقة الصناعية بالعاشر ينتظر القطار المكتوب على مقدمته مدينة المعرفة.

- يبلغ عدد محطات القطار 12 محطة.

- يبلغ سعر التذكرة لـ3 محطات 15 جنيه.

- يبلغ سعر التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيه.

- يبلغ سعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيه.

- يبلغ سعر التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيه.

- يحتوي القطار على تفريعة من مدينة بدر حتى مدينة العاشر وتم تشغيل المحطات بالمرحلة الأولى في هذا الاتجاه وهي المنطقة الصناعية ومدينة المعرفة.

- محطات القطار المقرر تشغيلها من عدلى منصور حتى العاصمة الإدارية هي "محطة عدلى منصور- محطة العبور- المستقبل- الشروق- هليوبوليس الجديدة- بدر- الروبيكى- حدائق العاصمة- مطار العاصمة- مدينة الفنون والثقافة".

- أما محطات القطار المقرر تشغيلها من عدلى منصور حتى مدينة العاشر هي""محطة عدلى منصور- محطة العبور- المستقبل- الشروق- هليوبوليس الجديدة- بدر- المنطقة الصناعية- مدينة المعرفة" ثم تستكمل باقى المحطات لمدينة العاشر في المرحلة الرابعة للمشروع وهى "غرب العاشر- العاشر من رمضان- مركز المدينة".

- ورشة القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ موجودة بمدينة بدر.

- تشمل الورشة على 26 مبنى ومساحتها 80 فدانًا.

- يحتوي كل قطار على 6 عربات.

- إجمالي عدد القطارات بالمرحلة الأولى والثانية 22 قطارًا.

- تبلغ تكلفة الـ22 قطار 227 مليون دولار.

- تبلغ السرعة التصميمية للقطارات ‏‏120 كم/ الساعة‎.