رئاسة شؤون الحرمين تفعل مبادرة «إرشاد» لخدمة ذوي الإعاقة من الحجاج

فعّلت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأحد، مبادرة بعنوان (إرشاد) لاستقبال ذوي الإعاقة من الحجاج وإرشادهم للأماكن المخصصة لهم وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر من الساحات المحيطة إلى المواقع داخل المسجد الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أحمد بن علي البركاتي - في تصريحات نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم - أن المبادرة تهتم باستقبال وإرشاد ذوي الإعاقة من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى المواقع المخصصة داخل المسجد الحرام لهم والتعريف بالخدمات المقدمة لهم.

ولفت إلى أن خدمات ذوي الإعاقة تتمثل في تخصيص مصليات خاصة، وإحاطته بشريط خاص يوضح خصوصيته، وعلامة تدل على الموقع، وتجهيزه بجميع الخدمات المتوافقة مع متطلبات الأمن الصحي لسلامتهم والاحتفاء بالقاصدين.

كما طوّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، التقنية التي تُسهم في تقديم الخدمات للحجاج والعُمّار، عبر توفير العديد من الروبوتات الذكية لتجويد الخدمات بالمسجد الحرام وساحاته، وتيسير وتسهيل أعمال منسوبي ومنسوبات الرئاسة لخدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.

ويشهد الحرمان الشريفان اهتمامًا من قبل الرئاسة العامة لشئون الحرمين بتوفير الخدمات التقنية والرقمية والذكاء الاصطناعي وفق خططها الاستراتيجية "2024"، شملت 50 خدمة إلكترونية مختلفة، و10 تطبيقات رقمية، و4 مواقع إلكترونية، متضمنة نطاقات عمل محددة ستُسهم في صيانة وتشغيل وتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية، وتشغيل وصيانة وتهيئة الخوادم، وتشغيل وصيانة وتهيئة الموزعات السلكية واللاسلكية وتهيئة غرف مراكز البيانات وغيرها من الخدمات.

وفي السياق ذاته، شارك 1383 من الممرضين والممرضات السعوديين في موسم الحج لهذا العام 1443هـ في مستشفيات ومراكز المشاعر المقدسة في الحج، موضحة أنه من بينهم 556 من الرجال، و827 من النساء، ومنهم 1237 من السعوديين ويشكلون ما نسبته 89%، و146 من غير السعوديين ويشكلون ما نسبته 11%.

وحرصت وزارة الصحة السعودية على استقطاب الممرضين والممرضات السعوديين من مختلف المناطق، وأخضعتهم لبرامج ودورات تدريبية مكثفة عن الأمراض المعدية وأدوار الفرق الطبيّة والرعاية الصحية والطوارئ.

كما نفذت الوزارة عددًا من الدورات والبرامج التدريبية، وتنظيم برامج تدريبية للعاملين في موسم الحج داخل مستشفيات المشاعر لتقديم أرقى الخدمات الوقائية والطبية لضيوف الرحمن.