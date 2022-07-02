رابط التحويل بين المدارس الحكومية 2022 والشروط اللازمة لقبول الطلب

كُثف البحث عن رابط التحويل بين المدارس الحكومية 2022 منذ صباح الأمس، الجمعة الأول من يوليو بعد حتى أصبح البحث بهذا العنوان من من أكثر العناوين بحثًا وتداولًا على منصات ومحركات البحث العالمية من قبل أولياء الأمور والطلاب من مختلف المحافظات الراغبين في التحويل من مدارسهم إلى مدارس أخرى، وذلك بعد أن اعلنت وزارة التربية والتعليم أنها فتحت باب تلقي الطلبات للنقل والتحويل بين المدارس.

التحويل بين المدارس الحكومية 2022

وتتعدد الأسباب التي يرغب فيها أولياء الأمور نقل أبنائهم لمدراس أخرى إما لتغيير النظام الدراسي أو الانتقال من مقر سكنه لمكان آخر، وفي وقتٍ سابق أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن بدء تلقي طلبات التحويل إلكترونيًا، ووفرت لهذا الغرض رابط التحويل بين المدارس 2022 والإدارات التعليمية، ومن جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، إلى محافظة القاهرة للعام الدراسي المقبل 2022/ 2023، مؤكدة أنه بالفعل تم فتح باب التحويل لتلقي الطلبات بداية من يوم الجمعة 1 يوليو.

رابط التحويل بين المدارس الحكومية 2022

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أرسلت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة خطاب للإدارات التعليمية، تذكر فيه أنه سيتم تفعيل الخدمة الإلكترونية للتحويلات بين التلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن محافظات القاهرة للعام الدراسي 2023 /2022، على هذا الرابط بداية من يوم الجمعة الماضية الموافق 1 يوليو 2022.

رابط التحويل بين المدارس 2022 متاح لجميع المراحل للمدارس الرسمية واللغات الحكومية

من هنا قد أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، أن هذه الخدمة متاحة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية للغات المتميزة لغات بداية من kg2 رياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي.

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التحويل إلى المدارس الخاصة والفنية ورقي

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن التعامل مع البرنامج الخاص بذلك فقد تم إرسال كلمة المرور الخاصة بكل إدارة تعليمية بالإضافة إلى 2 فيديو يتضمن شرح توضيحي من قبل لمسئولي المعلومات بالإدارات التعليمية ليقوموا بالشرح والدعم الفني للجنة المشكلة من قبل الإدارات التعليمية المختلفة.

التحويل بين المدارس ورقي لهذه الفئات

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن التحويل الورقي مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفني فقد وكذلك الطلاب العائدين من الخارج علاوة على الراغبين في التحويل من المدارس الخاصة للحكومي.

رابط التحويل بين المدارس في القاهرة والجيزة

على أولياء الأمور الراغبين في التقدم بطلب تحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 إلكترونيًا وليس بالتواجد داخل المدارس، وفي محافظة الجيزة يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر هذا الرابط

وبالنسبة لأولياء الأمور بمحافظة القاهرة الراغبين في التحويل من هنــــــــــــــــــــــــا خلال الفترة المتاحة من 1 يوليو 2022 ويستمر فتح باب التحويل حتى 15 أغسطس القادم ولا يتم قبول طلبات التحويل بعد هذا الموعد.

شروط التحويل بين المدارس 2022

1- التحويل بين المدارس 2022 للطالب يكون موجها لإدارة واحدة داخل المحافظة

2- روابط التحويل متاحة إلكترونيًا فقط بين الإدارات المختلفة في ذات المحافظة.

3- أما العائدون من خارج مصر والراغبون في التحويل من المدارس الخاصة للحكومية، يكون ورقيًا ولا يوجد لهم تحويل إلكتروني.

4 - غير مسموح بالتحويل من مدارس عربي، سواء حكومي أو خاص، إلى تجريبى لغات.

5- لا يُسمح بالتحويل في مراحل ابتدائي المدارس الرسمية "التجريبية" لمن لم يحصل على شهادة مرحلة رياض أطفال من مدرسة خاصة لغات "شرط التحويل وجود بيان قيد لمرحلتي رياض أطفال لغات".