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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط التحويل بين المدارس الحكومية 2022 وأخر موعد للتحويل في القاهرة والجيزة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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رابط التحويل بين المدارس الحكومية 2022 من أكثر العناوين بحثًا وتداولًا على منصات ومحركات البحث العالمية من قبل أولياء الأمور والطلاب من مختلف المحافظات الراغبين في التحويل من مدارسهم إلى مدارس أخرى إما لتغيير النظام الدراسي أو الانتقال من مقر سكنه لمكان آخر، وفي وقتٍ سابق أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن بدء تلقي طلبات التحويل إلكترونيًا، ووفرت لهذا الغرض رابط التحويل بين المدارس 2022 والإدارات التعليمية، ومن جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، إلى محافظة القاهرة للعام الدراسي المقبل 2022/ 2023، مؤكدة أنه سيجري فتح باب التحويل بداية من يوم الجمعة 1 يوليو.

 

رابط التحويل بين المدارس الحكومية 2022

وقد أرسلت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة خطاب مرسل للإدارات التعليمية، تذكر فيه أنه سيتم تفعيل الخدمة الإلكترونية للتحويلات بين التلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن محافظات القاهرة للعام الدراسي 2023 /2022، على هذا الرابط بداية من يوم  الغد الجمعة الموافق  1 يوليو 2022.

 

رابط التحويل بين المدارس 2022 متاح لجميع المراحل للمدارس الرسمية واللغات الحكومية 

وفي سياق متصل أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، أن هذه الخدمة متاحة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات المتميزة لغات بداية من kg2 رياض الأطفال إلي الصف الثالث الثانوي.

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التحويل إلى المدارس الخاصة والفنية ورقي 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن التعامل مع البرنامج الخاص بذلك فقد تم إرسال كلمة المرور الخاصة بكل إدارة تعليمية  بالإضافة إلى 2 فيديو يتضمن شرح توضيحي من قبل لمسئولي المعلومات بالإدارات التعليمية ليقوموا بالشرح والدعم الفني للجنة المشكلة من قبل الإدارات التعليمية  المختلفة .

 

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في خطابها، أن التحويل الورقي مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفني فقد وكذلك الطلاب العائدين من الخارج في أي مرحلة تعليمية ويضاف إليهم الراغبين في التحويل من المدارس الخاصة للحكومي.

رابط التحويل بين المدارس في القاهرة والجيزة 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه على أولياء الأمور الراغبين في التقدم بطلب تحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 إلكترونيًا وليس بالتواجد داخل المدارس، وفي محافظة الجيزة يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر هذا الرابط

 

وبالنسبة لأولياء الأمور بمحافظة القاهرة الراغبين في التحويل من هنــــــــــــــــــــــــا خلال الفترة المتاحة الغد الجمعة 1 يوليو 2022 ويستمر فتح باب التحويل حتى 15 أغسطس القادم ولا يتم قبول طلبات التحويل بعد هذا الموعد . 

 

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وائل لطفي

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