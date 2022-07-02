السبت 02 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أحدهما كان يستعد للزواج.. مصرع شابين في حادث بالقليوبية

جريدة الدستور
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لقى شاب مصرعه وصديقه جراء حادث تصادم سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الزراعي أمام مدينة طوخ بالقليوبية، جرى نقل الجثث لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بطريق مصر اسكندرية الزراعي أمام مدينة طوخ. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة شخصين أحدهما يدعى محمد المداح، وصديقه إيهاب خالد، ضابط.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه محمد المداح، كان يذهب بصحبة صديقة لشراء مستلزمات عرسه المقرر إقامته ثانى أيام عيد الأضحى، جرى نقل الجثث لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت بالدفن.

حادث تصادم مصر إسكندرية الزراعي مدينة طوخ القليوبية

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