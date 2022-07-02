السبت 02 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة شاب عثر عليه مصاب بطلق ناري في القاهرة

جثة
جثة
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أمرت نيابة السلام بالقاهرة، اليوم السبت، بتشريح جثة شاب في العقد الرابع من عمره عثر عليه مصاب بطلق ناري والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ملقاة فى مدينة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة شخص 42 عاما، مصاب بطلق نارى، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة السلام تشريح جثة مدينة السلام

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وائل لطفي

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