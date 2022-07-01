الجمعة 01 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلومبرج: «الاتحاد الأوروبى» سيتقدم بمقترح لدعم أوكرانيا بمليار يورو

أوكرانيا
أوكرانيا
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أكدت مصادر لوكالة “بلومبرج”، أن الاتحاد الأوروبي سوف يقترح مساعدة مالية قصيرة الأمد بقيمة مليار يورو (04ر1 مليار دولار) لأوكرانيا لدعم الاحتياجات النقدية الملحة في البلد الذي يشهد حربا، فيما تواصل ألمانيا إجراء محادثات بشأن حزمة أكبر.

وقام مسؤولو الاتحاد الأوروبي بإعداد خيار الدعم، أمس الخميس، بعدما أخفقت المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- في تأمين موافقة برلين على حزمة كان من شأنها أن تستلزم قروضا بقيمة 8ر8 مليار يورو.

وبالإضافة للمخاوف بشأن هيكل التمويل، تدعو ألمانيا إلى منح بدلا من القروض، بحسب المصادر المطلعة.

ويأتي التمويل الطارئ الذي يحتاج إلى موافقة كل الدول الأعضاء قبل إصداره، في وقت لايزال يتم فيه العمل على الحزمة الأكبر.

وفي وقت سابق، قال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة إن غزو روسيا لأوكرانيا أربك أسواق السلع الزراعية في العالم عندما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار المنتجات الرئيسية وعناصر الإنتاج مثل الأسمدة وعلف الحيوان.

وأظهرت بيانات يوروستات أن متوسط سعر السلع والخدمات التي تُستهلك حاليا في الزراعة زاد 9.5 في المئة في الربع الأول من 2022 بالمقارنة بالربع الأخير من 2021 بما في ذلك زيادة نسبتها 21.2 في سعر الأسمدة ومحسنات التربة و17.4 في المئة زيادة في سعر الطاقة وزيوت التشحيم و9.2 في المئة زيادة في سعر علف الحيوان.
 وقال يوروستات إن متوسط سعر المنتجات الزراعية زاد بنسبة ستة في المئة في نفس الربع.

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