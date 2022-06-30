رابط التحويل بين المدارس 2022 إلكترونيا بالقاهرة والجيزة والأوراق المطلوبة

الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء قيام مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات بفتح باب التحويلات بين المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية، بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وذلك اعتبارًا من غد الجمعة 1 يوليو 2022 ويستمر فتح باب التحويل حتى 15 أغسطس القادم، على أن لا يتم النظر لأي طلبات تحويل بعد هذا الموعد.

رابط التحويل بين المدارس 2022 في القاهرة والجيزة

وفي هذا السياق، أوضح أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه على أولياء الأمور الراغبين في التقدم بطلب تحويل بين المدارس للعام الدراسي 2022 / 2023 إلكترونيًا وليس بالتواجد داخل المدارس وهو إجراء ضمن عمد الدولة لإتمام كافة الإجراءات في سياق التحول الرقمي، وفي محافظة الجيزة يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الرابــــــــــــــط التالي



إقرأيضًا:

وبالنسبة لأولياء الأمور بمحافظة القاهرة الراغبين في التحويل من هنـــــــــــــا: وباقي المحافظات سيتم بها ذات الإجراء وستخصص رابط إلكتروني للتحويل.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت أن هناك عدد من الشروط يجب أن تتوافر لدى الطالب على أساسها قبول طلب التحويل أو رفضه.

شروط التحويل بين المدارس 2022

1- التحويل بين المدارس 2022 للطالب يكون موجه لإدارة واحدة وليس لأكثر من إدارة في نفس المحافظة.

2- روابط التحويل متاحة إلكترونيًا فقط بين الإدارات المختلفة في ذات المحافظة ومن خاص عربي لحكومة عربي، ومن خاص لغات إلى تجريبي لغات ومتميز، أو إلى المدارس الحكومية عربي.

3- أما العائدين من خارج مصر والراغبين في التحويل من المدارس الخاصة للحكومية ، يكون ورقيًا ولا يوجد لهم تحويل إلكتروني.

4 - غير مسموح بالتحويل من مدارس عربي سواء حكومي أو خاص إلى تجريبي لغات.

5- لا يُسمح بالتحويل في مراحل ابتدائي المدارس الرسمية (التجريبية) لمن لم يحصل على شهادة مرحلة رياض أطفال من مدرسة خاصة لغات (شرط التحويل وجود بيان قيد لمرحلتي رياض أطفال لغات).

الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس

1- أربع استمارات تحويل على أن يتم ملء تلك البيانات من خلال الذهاب إلى شؤون الطلاب في المدرسة الأصلية للطالب على أن يكون هناك موافقة من مدير المدرسة الجديدة التي يرغب ولي الأمر في نقل الطالب إليها.

2- حوالة بريدية وختمها من داخل شؤون الطلبة في المدرسة القديمة.

3- الحصول على موافقة المدرسة المحول لها.

4- يسلم ولي الأمر الملف الخاص بابنه وبيان النجاح وأوراق الامتحانات الخاصة به، وإنشاء ملف جديد خاص بالطالب المحول إلى المدرسة.