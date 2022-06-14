يسعى أولياء الأمور إلى تحويل أبنائهم من التربية والتعليم للأزهر قبل بدء العام الدراسي الجديد، إذ يفتح الأزهر الشريف باب التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر والعكس والتي تستمر لمدة شهر، عبر بوابة دليل الخدمات العامة، بعد إعلان الأزهر الشريف فتح باب التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2022، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2022

ووضع الأزهر الشريف شروط وضوابط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2022، ومن المقرر أن يتم فتح باب التحويل قبل بداية العام الدراسي الجديد 2022- 2023 بشهر كامل وتستمر لمدة 30 يومًا حتى يتمكن أولياء الأمور من تجهيز الأوراق المطلوبة.

رابط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر

توفر بوابة الخدمات العامة رابط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2022، ويتم تفعيل الرابط مع تحديد الأزهر الشريف مواعيد التحويل، ويمكن لأولياء الأمور معرفة شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2022، وتقديم طلب التحويل من « هنا».

شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر

وضع الأزهر الشريف مجموعة من الضوابط والشروط لقبول طلبات التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2022 أبرزها أن يتوافق سن قبول الطالب المحوَل من التعليم العام إلى الأزهر مع سن القبول بالمعاهد الأزهرية، وعلى ولي الأمر تقديم إفادة بسن القبول بالمدرسة التي يريد التحويل لها للتأكد من تحقيق شرط السن.

ويرفض الأزهر الشريف طلبات التحويل للطلاب غير الحاصلين على الشهادة الابتدائية الذين اجتازوا مسابقة القبول بالصف الأول الإعدادى بالمعاهد الأزهرية كما لا تقبل تحويل طلاب المرحلة الثانوية، لاختلاف ضوابط قبول طلاب الثانوية العامة بالمدارس العامة عن المعاهد الأزهرية.

ويتمّ إجراء امتحان للطلاب الراغبين في الانتقال من التعليم العام إلى الأزهر الشريف في القرآن الكريم شفهياً، ويشترط أن تصل نسبة حفظه للقرآن 70%. كما يتمّ إجراء امتحان تحريري للطالب الذي يرغب في التحويل من التعليم العام إلى التعليم الأزهري في العلوم الشرعية والعربية المقرّرة على طلاب الصف المحول إليه في المعاهد الأزهرية، مع إجراء امتحان في اللغة الأجنبية.

ويطالب الأزهر الشريف بحصول الطالب المحول على موافقة الجهة المحول إليها حسب الكثافة الموجودة بالمدرسة التي يرغب في الالتحاق بها.