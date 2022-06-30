ضبط وإعدام طن و741 كيلو من اللحوم والمواد الغذائية غير الصالحة بالدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين بتشكيل لجنة من مكتب مراقبة الأغذية المركزي بالمنصورة للمرور على المنشآت الغذائية والمحلات والمطاعم والمنافذ بنطاق مركز المنصورة للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والوقوف على أسعارها ومقارنتها بأسعار السوق.

هذا وأعلن "المحافظ" أن أعمال اللجنة أسفرت عن تحرير 12 محضر جنحة صحية وغلق منشأة لوجود خطر داهم ووجود 3 منشآت تدار بدون ترخيص، وتم إخطار النيابة العامة لاستكمال الإجراءات والتحقيقات.

وأشار "مختار" إلى أن أعمال اللجنة أسفرت أيضًا عن ضبط وإعدام 1 طن و741 كيلوجرامًا من اللحوم والمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ووجه "المحافظ" لوكيل وزارة الصحة بتشكيل لجان مماثلة في مختلف مراكز ومدن المحافظة وتكثيف أعمال المرور على المنشآت الغذائية وضبط وإعدام الأغذية الفاسدة وتحرير محاضر للمخالفين وغلق المنشآت بدون ترخيص واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد "المحافظ" على تكثيف حملات الرقابة التفتيش بنطاق المحافظة للحفاظ على حياة المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وحزم حيال المخالفين. ومن جانبه صرح وكيل وزارة الصحة بأن إجمالي ما تم ضبطه وإعدامه بياناتهم كالآتي: (50 كيلو لحوم بتلو بدون أختام ووجود تغير في الخواص وغير مصرح بتداولها، و50 كيلو برجر، و50 كيلو حواوشي، و50 كيلو سجق، و20 كيلو حمام مطهي مجمد، و350 كيلو لحوم مفرومة، و100 كيلو دهن و150 كيلو لحوم تنظيف وفي انتظار قرار النيابة بشأنهم، وتم إعدام علي الفور 400 كيلو أغذية متنوعة و40 لتر زيوت، بالإضافة إلى ضبط 921 كيلو أغذية منتهية الصلاحية عبارة عن لحوم مجمدة، وسردين معلب، ولبن بودرة، وخلطة شاورما، وسناكس بطعم الشطة والليمون).