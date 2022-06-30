الخميس 30 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس البرلمان العربي: ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى مكانتها

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
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هنَّأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وحكومة وبرلمان وشعب مصر، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو، والتي حفظت لمصر مكانتها العربية والإقليمية والدولية، وأعادتها إلى مكانتها التي تستحقها باعتبارها رمانة ميزان المنطقة، وأثبتت للعالم أجمع مدى وعى أبناء الشعب المصري بكافة طوائفه في تلاحمه مع جيش مصر العظيم لإعلاء المصلحة العليا للوطن.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالإنجازات التي ترتبت على هذه الثورة الخالدة والتي ساهمت في بناء جمهورية مصرية جديدة ومرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والعطاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق التنمية المنشودة ومواجهة كافة التحديات.

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وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن ثورة 30 يونيو أصبحت علامة فارقة في تاريخ مصر والمنطقة العربية حيث ساهمت بشكل كبير في إنقاذ مصر والمنطقة برمتها من الفوضى والانهيار، خاصةً في ظل الدور  المحوري الذي تلعبه مصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة، متمنياً من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على مصر بالخير والأمن والرخاء .

ثورة 30 يونيو رئيس البرلمان رئيس البرلمان العربي ذكرى ثورة 30 يونيو عادل بن عبدالرحمن العسومى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين

رئيس التحرير

وائل لطفي

٣٠ سؤالًا عن ثورة ٣٠ يونيو

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