انتهاء أعمال التبريد لحريق اندلع بمصنع طباعة بالقليوبية

انتهت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من أعمال التبريد لحريق اندلع بمصنع طباعة رول بلاستيك بمنطقة عزبة عيوط أبوسنة بمحافظة القليوبية.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية فى السيطرة علي حريق بمصنع طباعة رول بلاستيك بمنطقة عزبة عيوط أبوسنة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع طباعة رول بلاستيك بمنطقة عزبة عيوط أبوسنة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحريق، وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء و2 خزان استراتيجى، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

بالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمصنع طباعة رول بلاستيك بمنطقة عزبة عيوط أبوسنة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، فيما انتهي رجال الحماية المدنية بالقليوبية من أعمال التبريد لموقع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.