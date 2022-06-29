تجديد حبس 7 متهمين في واقعة مقتل موظف خلال مشاجرة بالشرقية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح قسم أول الزقازيق، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 7 متهمين فى واقعة مقتل موظف بالمحليات بمدينة الزقازيق إثر إصابته بكدمة في الرأس في مشاجرة بين عائلتين في دائرة قسم شرطة أول الزقازيق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام، بوصول محيي الدين م، 51 سنة، موظف بالمحليات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، جثة هامدة إثر إصابته في الرأس.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مقتل المجني عليه في مشاجرة بين عائلتين في دائرة قسم شرطة أول الزقازيق، فيما تبين وجود خلافات قديمة بين العائلتين منذ عدة سنوات وأن الطرفين سبق وحرروا عدة بلاغات ضد بعضهم في قسم الشرطة.

وتبين نشوب مشاجرة إثر تجدد الخلافات بين المجني عليه ونجله أدهم، 20 سنة، حاصل على دبلوم صناعي،ونجل شقيقه إسلام (طرف أول)، وبين فريد ع ب، 32 سنة، بائع ملابس، ومجدي ب، بائع ملابس، ومحمود ب، 47 سنة، بائع ملابس و 2 آخرين (طرف ثاني)، ما أسفر عن مقتل المجني عليه بعدما أصيب بضربة في رأسه.

وضبط طرفي المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6640 جنح قسم أول الزقازيق لسنة 2022، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.