أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 فى مصر

تشهد أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 في مصر، وتراوح سعر الذهب عيار 21 - أكثر عيارات الذهب تداولًا في السوق المصري - بين 1000 الي 1007 جنيه.

وسجل سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 1001 جنيه للشراء، وسط تأثر الاسواق العالمية بقرارات الولايات المتحدة الامريكية بفرض عقوبات على تداول الذهب الروسي وسط محاولات منها للضغط على روسيا لوقف الحرب الروسية الاوكرانية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022



وبلغت أسعار الذهب في سوق الصاغة بدون ثمن مصنعية :

بلغ سعر الذهب عيار 24 : بيع 1,142 جنيه شراء 1,144 جنيه .

وبلغ سعر الذهب عيار 22 : بيع 1,047 جنيه مصري - شراء 1,049جنيه مصري .



الذهب عيار 21 : بيع 999 جنيه مصري شراء 1,001 جنيه مصري.



أما الذهب عيار 18 وصل سعر البيع 856 جنيه مصري شراء 858 جنيه مصري

وبلغ سعر الذهب عيار 14 : بيع 666 جنيه مصري شراء 667 جنيه مصري

ووصل سعر الذهب عيار 12 : بيع 571 جنيه مصري شراء 572 جنيه مصري

الاونصة : بيع 35,507 جنيه مصري شراء 35,578 جنيه مصري

ووصل سعر الجنيه الذهب : بيع 7,992 جنيه مصري شراء 8,008 جنيه مصري .

وبلغ سعر الكيلو الذهب : بيع 1,141,714 جنيه شراء 1,144,000‎جنيه مصري

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت اسعار الذهب عالميًا مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.20% إلى 1827.07 دولارًا للأوقية وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1827.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.53% مع فرض الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان وحظرت الواردات الجديدة من الذهب الروسي، مما يزيد الضغط على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا وذلك تماشيا مع الالتزامات التي تعهدت بها مجموعة السبع هذا الأسبوع.

