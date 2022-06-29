الأربعاء 29 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 فى مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تشهد أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 في مصر، وتراوح سعر الذهب عيار 21 - أكثر عيارات الذهب تداولًا في السوق المصري -  بين 1000 الي 1007 جنيه.

 

وسجل سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 1001 جنيه للشراء، وسط تأثر الاسواق العالمية بقرارات الولايات المتحدة الامريكية بفرض عقوبات على تداول الذهب الروسي وسط محاولات منها للضغط على روسيا لوقف الحرب الروسية الاوكرانية.

 

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 


وبلغت أسعار الذهب في سوق الصاغة بدون ثمن مصنعية :

بلغ سعر الذهب عيار 24 : بيع 1,142 جنيه شراء 1,144 جنيه .

وبلغ سعر الذهب عيار 22 : بيع 1,047 جنيه مصري - شراء 1,049جنيه مصري .
 

الذهب عيار 21 : بيع 999  جنيه مصري شراء 1,001 جنيه مصري.

 
أما الذهب عيار 18 وصل سعر البيع 856  جنيه مصري شراء 858 جنيه مصري 

وبلغ سعر الذهب عيار 14 : بيع 666 جنيه مصري شراء 667 جنيه مصري 

ووصل سعر الذهب عيار 12 : بيع 571 جنيه  مصري شراء 572 جنيه مصري

الاونصة : بيع 35,507 جنيه مصري شراء 35,578 جنيه مصري 
ووصل سعر الجنيه الذهب : بيع 7,992 جنيه مصري  شراء 8,008  جنيه مصري .

وبلغ سعر الكيلو الذهب : بيع 1,141,714 جنيه شراء 1,144,000‎جنيه مصري 

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 فى مصر

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الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأبعاء 29 يونيو 2022

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت اسعار الذهب عالميًا مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.20% إلى 1827.07 دولارًا للأوقية وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1827.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى،  بنسبة 0.53% مع فرض الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان وحظرت الواردات الجديدة من الذهب الروسي، مما يزيد الضغط على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا وذلك تماشيا مع الالتزامات التي تعهدت بها مجموعة السبع هذا الأسبوع.
 

أسعار الذهب الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 اسعار الذهب العالمية مؤشر الدولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

احتفال جديد بالعميد

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