الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأبعاء 29 يونيو 2022

شهدت أسعار مواد البناء تراجع كبير في أسعارها خلال شهر يونيو الجاري بعد ان ارتفعت بصورة كبيرة طوال شهر ابريل الماضي بالتزامن مع الزيادات التي شهدها السوق المصري بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي تأججت في فبراير الماضي وكان لها تأثير سلبي على اقتصاديات العالم.

وعاودت أسعار مواد البناء تراجعها مع حركة الركود التي تؤثر علو السوق المصري ، فتراجع سعر الحديد لما يقرب من ٩٦٤٢ جنيه ، وسط توقعات بانخفاضات أخرى في أسعار مواد البناء في ظل حالة الركود التي يعاني منها سوق مواد البناء.



أسعار الحديد اليوم

بلغ سعر الحديد الاستثماري للطن 17660 جنيهًا، وسعر طن حديد عز 17408 جنيهات، وبلغ سعر حديد الجيوشي بلغ ١٧٩٠٠ جنيه للطن، وسعر حديد عنتر 17500 جنيه للطن، وسعر طن حديد الجارحي 17850 جنيهًا، أما سعر الحديد في مصر- حديد المصريين 18070 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر طن حديد ستيل 18000 جنيه، وحديد السويس 18070 جنيهًا للطن، وسعر الطن من حديد بشاي 18075 جنيهًا وسعر طن حديد العشري 18000 جنيه.

بينما جاءت أسعار حديد التسليح كالتالي:

سعر حديد عز بنحو 18358.5جنيه، وسعر حديد مصر ستيل 18900 جنيه، والسويس 19100 جنيه. وسجل سعر الحديد في المصريين 19100 جنيه للطن.



اسعار الاسمنت اليوم

شهدت أسعار الأسمنت ايضا خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن ارتفعت أسعارها في أبريل الماضي وسط ارتفاع أسعار مواد البناء، وعادت لتتراجع أسعار الأسمنت بداية من الشهر الجاري و بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي 1370 جنيهًا، وبلغ سعر أسمنت السويدي أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن، والمخصوص 1380 جنيهًا للطن، والممتاز 1480 جنيهًا للطن، وحلوان 1390 جنيهًا للطن.

سعر متر الرمل والزلط

تراوح سعر متر الرمل بين٢٥٠ إلى ١٩٠جنيها.

وتراوح سعر متر الزلط من 185 إلى 200 جنيه، والكبير تراوح بين ١٤٠ - ١٦٠ جنيها.

وبلغ سعر مكعب الزلط ١٥٠ جنيها، والزلط نحو السن ١٢٥جنيها.

سعر طن الجبس

تراوح سعر جبسينا سيناء ٨٥٠ - ٨٦٠ جنيها .

وسعر جبس الدولية من ٧٠٠ جنيها٧١٠ جنيهات.

وسعر جبس العامرية من 650 إلى 655 جنيها.

وسعر جبس السويس: ٥٨٠ جنيها,