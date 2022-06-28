صحف خليجية: مباحثات مسقط تبرز توافق الرؤى حول القضايا الإقليمية

أبرزت صحف خليجية أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى سلطنة عمان، ولقائه السلطان العمانى هيثم بن طارق آل سعيد، مشيرة إلى أن المباحثات بين الزعيمين أكدت عمق العلاقات بين البلدين، وتطلع القاهرة ومسقط نحو التقدم والرقى، وتعزيز جميع أوجه التعاون الثنائى القائم بينهما، بما يوثق أواصر الأخوة بين الشعبين العمانى والمصرى.

وقالت صحيفة «عمان» العمانية- فى افتتاحيتها، تحت عنوان «علاقات متينة تفى بالتطلعات»- إن اللقاءات والمشاورات بين القاهرة ومسقط تكتسب أهميتها على المستوى السياسى من دورهما المحورى المتأصل فى خدمة المصالح العربية العليا، وإيمانهما الراسخ بأهمية لغة الحوار والحلول السلمية فى معالجة المشكلات، وتجنب الصراعات وإرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة والعالم.

وأشارت إلى أنه بتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة بينهما فى العديد من القطاعات يستطيع البلدان، عبر اللجنة المشتركة ومجلس الأعمال، دفع علاقاتهما الاقتصادية إلى آفاق أرحب ورفع التبادل التجارى إلى مستوى يلبى الطموحات، موضحة أن عمان ومصر تملكان الموارد البشرية والطبيعية والموقع الجغرافى المميز والبنية الأساسية الجيدة لإقامة المشروعات النوعية، وتطلان على المنافذ المائية المهمة للوصول إلى الأسواق الجديدة فى الاستيراد والتصدير.

فيما قالت صحيفة «الوطن» العمانية، تحت عنوان «زيارة تعزز التعاون المثمر»، إنه حسب الإحصائيات الرسمية فإن حجم التبادل التجارى بين سلطنة عمان ومصر قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا، وسجّل بنهاية عام ٢٠٢١ نحو «٥٣٥٫٤ مليون دولار أمريكى»، مقارنة بـ«٢٥٤٫٣ مليون دولار أمريكى» عام ٢٠٢٠، كما بلغ عدد الشركات المصرية المستثمرة فى السلطنة فى عام ٢٠٢٠ نحو ٧٤٤ شركة، بإجمالى رأسمال مستثمر بلغ أكثر من مليار و٨٥٦ مليون دولار أمريكى.

كما اهتمت الصحف الكويتية، الصادرة بالزيارة، وأبرزت تأكيد الرئيس السيسى، خلالها، اعتزاز مصر بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية مع سلطنة عمان، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائى المشترك، واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب فى شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

وقالت صحيفة «الأنباء» الكويتية، تحت عنوان «السيسى من مسقط: نعتز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية مع سلطنة عمان»، إن الرئيس السيسى أشاد بمستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التوافق العمانى المصرى إزاء كل القضايا الإقليمية والدولية، معربًا عن شكره سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فيما كتبت صحيفة «السياسة» الكويتية، تحت عنوان «السيسى يبحث فى عُمان والبحرين التصدى لمحاولات زعزعة المنطقة»، أن سلطان عمان استقبل الرئيس السيسى، الذى وصل إلى مسقط فى زيارة رسمية، وأقام له مراسم استقبال رسمية فى قصر العامر السلطانى، قبيل بدء المحادثات الرسمية بينهما، والتى تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين، وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات الإقليمية والدولية.

وذكرت صحيفة «القبس» الكويتية، تحت عنوان «السيسى يزور سلطنة عمان والبحرين.. فى إطار جولة إلى دول الخليج»، أن الرئيس السيسى بدأ جولة خارجية تتضمن زيارة رسمية إلى كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين، وذلك فى إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى بحث خلال الجولة مع السلطان العمانى العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، والتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، التى تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومى العربى، والتصدى لمحاولات التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.