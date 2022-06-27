الثلاثاء 28 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اكتشاف حقل غاز ضخم فى سوناطراك الجزائرية

سوناطراك
سوناطراك
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أعلنت شركة الطاقة الحكومية الجزائرية سوناطراك، الإثنين، عن كشف غازي جديد في حقل حاسي الرمل بطاقة أولية تقديرية تتراوح بين 100 و340 مليار متر مكعب من "الغاز المكثف".

وأضافت سوناطراك في بيان "يجري.. العمل على إنتاج مستعجل يُقدر بحوالي 10 ملايين متر مكعب يوميا اعتبارا من نوفمبر 2022".

وفي وقت سابق، أكد وزير الانتقال نحو الطاقات المتجددة الجزائري بن عتو زيان أن بلاده تعمل على تحقيق انتقال "آمن وسلس" نحو الطاقات المتجددة؛ يكون مبنيا على مبادئ النجاعة الاقتصادية وتنوع المصادر.

جاء ذلك خلال كلمته، في اللقاء، الذي نظمته "الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل"، بالجزائر العاصمة، حول "قضايا الطاقة ورهاناتها في الألفية الثالثة وتحديات الأمن الطاقوي الجزائري".

وأوضح الوزير الجزائري أن الانتقال الطاقوي المنشود هو تحول هيكلي وممتد فيما بين القطاعات، نحو مزيج مرن من الطاقة يكون ذا تماسك منظومي، وموثوقية هيكلية، ونجاعة اقتصادية، وذا قيمة جديدة مضافة عالية ومستدامة.

أضاف أن هذا الانتقال نحو الطاقات المتجددة يستوجب "تحولا مجتمعيا" بما يؤدي إلى تغييرات "عميقة وجوهرية" في أنماط الاستهلاك الإيجابي والمسئول, وتأسيس ممارسات جيدة في نمط الحياة والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية.

وجدد زيان حرص بلاده على ضمان أمنها في مجال الطاقة على المدى البعيد من خلال هندسة نموذج جديد؛ قادر على مواجهة التحديات، التي تواجهها البلاد بسبب التغيرات الهيكلية السريعة التي يمر بها مشهد الطاقة العالمي.

شركة الطاقة الحكومية الجزائرية سوناطراك حقل حاسي الرمل الغاز المكثف الغاز مجال الطاقة

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وائل لطفي

إلى وزير التموين.. د. سهير نظمى تريد حلًا!

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