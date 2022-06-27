الإثنين 27 يونيو 2022
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مصر

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية لقبول 30 ألف معلم 2022

طارق شوقي
طارق شوقي
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يستعد المعلمون لتجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية لقبول 30 ألف معلم 2022 التي أعلن وزير التربية والتعليم عن تفاصيلها أمس في مؤتمر صحفي التزمًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاقد مع (150) ألف معلم بواقع (30) الف معلم سنويًا، واتخذت الوزارة عدة من الإجراءات لتنفيذ ذلك بدأت بإعداد خريطة العجز الحقيقي للمعلمين على مستوى الإدارات التعليمية ومادة التدريس ومراجعتها مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فأصبح لدى الوزارة خريطة متكاملة واضحة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية لقبول 30 ألف معلم

-صورة ضوئية من المؤهل الدراسي وأي مؤهلات اضافية
-صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي
صورة ضوئية من شهادة الميلاد
-4صورة ضوئية من شهادة الخدمة العسكرية (للذكور) وشهادة الخدمة العامة (للإناث)
-صورة شخصية حديثة مدون عليها الاسم
-فيش جنائي.

رابط بوابة الحكومة المصرية للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2022

وأعدت وزارة التربية والتعليم جدول زمني  لمسابقة 30 ألف معلم، وفق أولويات الاحتياج وتقتصر المرحلة الأولي من المسابقة على معلمي رياض الأطفال، ثم معلمي الصفوف الثلاث الاولى في العام الأول، وذلك للعمل كمعلم مساعد لمدة عامين ثم الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين للعمل كمعلم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم عن بدأ التقديم لمسابقة 30 ألف معلم بدءا من 2 يوليو 2022 حتى 24 يوليو 2022، على بوابة الوظائف الحكومية، من هنا.

ويتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإعلان عن المسابقة الخاصة بكل محافظة وفق الاحتياج الحقيقي للمعلمين، وطبقًا لمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي ولا يجوز النقل إلا بعد مرور خمس سنوات تحسب من بداية العمل.

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شروط  التقديم لتعيين 30 ألف معلم 2022

حددت وزارة التربية والتعليم عدة شروط لقبول طلبات التقديم لتعيين 30  ألف معلم  وهي كالتالي : 
-ألا يزيد سن المتقدم عن (35 سنة) في 2022/10/1
-الحد الأدنى للتقدير العام للمتقدم لا يقل عن (جيد)
-فيما يخص معلمي رياض الأطفال: خريجي كليات التربية رياض أطفال أو الطفولة المبكرة أو أقسام رياض الاطفال أو الطفولة المبكرة أو الدبلوم المهني رياض اطفال أو طفولة مبكرة
- فيما يخص معلمي الصفوف الثلاثة الأولى: خريجي كليات التربية شعبة تعليم اساسي/ ابتدائي / معلم فصل أو اقسام تعليم اساسي/ تعليم ابتدائي / معلم فصل بكليات التربية أو التربية النوعية.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022

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وائل لطفي

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