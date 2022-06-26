مازال البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022، متصدر أكثر الكلمات بحثًا عبر منصة جوجل مع ظهور نتائج امتحانات كافة سنوات النقل ونتائج امتحانات الشهادة الإعدادية منذ عدة أسابيع في كافة محافظات الجمهورية، إلا أن اهتمام المواطنين بالبحث عن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 مازال مستمرًا.

ووفرت وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2022 رابط يتمكن من خلاله أولياء الأمور والطلاب من الحصول على نتائج امتحانات أبنائهم تحت رئاسة طارق شوقي كما وفرتها بكافة مديريات التربية والتعليم في كافة محافظات الجمهورية.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022

وحددت التربية والتعليم الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 والتي مازالت توفر نتائج امتحانات الطلاب في سنوات النقل والشهادة الإعدادية.

ويمكن لطلاب الشهادة الاعدادية الدخول عبر موقع التعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية اتبع هذه الخطوات.

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات من هنا .

- ثم اضغط على موقع التربية والتعليم.

-ثم قم باختيار المحافظة.

-ادخل رقم الجلوس.

-اضغط على قائمة عرض النتيجة.

نتيجة الصف الثاني الثانوي

وكانت آخر نتائج امتحانات تم إعلانها عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022

هي نتيجة الصفين الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي عبر الرابط الإلكتروني من هنــــــا

وقد أرسلت وزارة التعليم للمديريات التعليمية المختلفة بمحافظات مصر رابط تحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا، حتى تقوم المدارس بتجميع درجات الامتحان الورقي والرقمي وإضافة درجات الفصل الدراسي الأول ورصد وتجميع الدرجات النهائية لجميع المواد الدراسية التي أدة الطلاب فيها اختبارات الترم الأول للعام الدراسي الحالي.

وبعد الدخول عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 والتي مازالت توفر نتائج امتحانات الطلاب في سنوات النقل والشهادة الإعدادية نتائج الامتحانات 2022، قم بتسجيل البيانات الخاصة بالرقم السري والبريد الإلكتروني للمدرسة والرقم المسلسل للمدرسة، للحصول على النتيجة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسى الثانى لجميع المراحل الدراسية للعام الجاري 2022 ومنها نتائج المرحلة الإبتدائية ونتائج الشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية كما تم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.

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