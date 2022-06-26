الأحد 26 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الآن رابط بوابة الثانوية العامة.. تعرف على أخبار الامتحانات اليوم

امتحانات
امتحانات
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زاد بحث طلاب الثانوية العامة هذه الايام عن رابط بوابة الثانوية العامة حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، واهتم طلاب بالبحث عن بوابة الثانوية العامة نظرًا للخدمات الكثيرة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب من خلال بوابة الثانوية العامة.

وانطلقت صباح اليوم امتحانات نهاية العام لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، ويؤدي الامتحان 707 ألف و992 طالب/طالبة، منهم 268 ألف و897 طالب/طالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب/طالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب/طالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

 

رابط بوابة الثانوية العامة 2022

يستطيع  طلاب الصف الثالث الثانوي من خلال رابط بوابة الثانوية العامة التعرف على كافة اخبار الثانوية العامة سواء تنسيق القبول بالمدارس أو الجامعات والدخول على بنك المعرفة الذي يوفر مذكرات في كافة المواد تساعد طلاب الثانوية العامة في المذاكرة.

ويمكن الدخول لرابط بوابة الثانوية العامة من هنا  


أخبار الامتحانات اليوم

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان اللغة العربية والذي وصفه الطلاب بأنه في مستوى الطالب المتوسط.

وتم رصد غياب عشرات الطلاب عن امتحان اليوم وذلك من خلال غرفة عمليات المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية.

وكلف عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين، مجالس أمناء المحافظات، ببحث ظاهرة غياب الطلاب عن الامتحان والتواصل مع الطلاب وأولياء أمورهم وإعداد تقرير عن سبب عدم حضورهم للامتحانات رغم تقدمهم باستمارات أداء امتحان الثانوية العامة خلال الأشهر القليلة الماضية.

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معلم لغة العربية: امتحان الثانوية 2022 أسهل من العام الماضي

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موعد إعلان تنسيق الصف الأول الثانوي في محافظة القاهرة 2022

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 

وفرت وزارة التربية والتعليم رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم ـ الدخول من خلال هذه الخطوات: 

أولًا الدخول على الأيقونة الخاصة ببوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا 

ثانيًا يقوم الطالب بإدخال الكود الخاص به.

ثالثًا سيظهر للطالب رقم الجلوس فور إدخال الكود الخاص به، واسم ورقم اللجنة من خلال نفس الأيقونة.

وتوفر وزارة التربية والتعليم رقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة مجانًا بدون اي مقابل مادي، ويمكن للطالب زيارة المدرسة التابع لها للحصول على رقم الجلوس المطبوع ورقيًا.

بوابة الثانوية العامة أخبار الامتحانات اليوم رابط بوابة الثانوية العامة رابط أرقام جلوس الثانوية العامة موقع وزاره التربيه والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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