انتشال جثة طفل سقط من أحد مراكب الصيد برشيد

نجح صيادون بالتعاون مع أجهزة الأمن في انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وذلك بعدما لقى مصرعه غرقا منذ يومين خلال عمله بأحد مراكب الصيد بالقرب من بوغاز رشيد.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدا لاستخراج التصاريح اللازمة لدفنه بمقابر عائلته.

وقال السيد حميدة، شيخ الصيادين ببرج رشيد، إنه تم انتشال الطفل من مياه البحر المتوسط بعد رحلة بحث مضنية من قبل عدد كبير الصيادين بمركز رشيد، مضيفًا أنه تم نقل جثة الطفل عبر سيارة إسعاف إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام، تمهيدا لإنهاء الاجراءات اللازمة وصدور قرار النيابة فى هذا الأمر، تمهيدا لدفنه بمقابر أسرته بمدينة إدكو الساحلية.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بلاغًا بالواقعة من شرطة النجدة وبالفحص تبين غرق "رمضان عطية أبوجهل" 14 سنة ومقيم بمركز أدكو، ويعمل صياد على مركب باسم "الحاج على"، وذلك إثر سقوطه من أعلى المركب خلال رحلة الصيد أمام ساحل رشيد على البحر المتوسط.

وكثفت الأجهزة التنفيذية من جهودها للبحث عن المتوفى وانتشال جثته، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.