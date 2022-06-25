ضبط 4 أطنان أجزاء دواجن وكزبرة مجهولة المصدر بمحل كشرى بشبرا الخيمة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مكبرة لمتابعة الأدوية والعقاقير بالصيدليات الموجودة بنطاق مدينة ومركز قليوب بمحافظة القليوبية، لمتابعة صلاحية وجودة الأدوية التي تقدم لجمهور المستهلكين بتلك المنطقة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 360 كيس لحوم مفرومة - أجزاء دواجن زنة الكيس 5 كجم بأجمالي وزن 2 طن أجزاء دواجن مجهول المصدر ودون بيانات وبها تغير في الخواص الطبيعية، كما تمكنت الحملة من ضبط 80 شيكارة كزبرة جافة زنة الواحدة 25 کجم بإجمالي وزن 2 طن مجهول المصدر دون بيانات وبه تغير في الخواص الطبيعية، وذلك بحوزة المسئول عن محل كشرى بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجرى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.