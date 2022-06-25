الأحد 26 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4 أطنان أجزاء دواجن وكزبرة مجهولة المصدر بمحل كشرى بشبرا الخيمة

دواجن
دواجن
ads

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مكبرة لمتابعة الأدوية والعقاقير بالصيدليات الموجودة بنطاق مدينة ومركز قليوب بمحافظة القليوبية، لمتابعة صلاحية وجودة الأدوية التي تقدم لجمهور المستهلكين بتلك المنطقة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 360 كيس لحوم مفرومة - أجزاء دواجن زنة الكيس 5 كجم بأجمالي وزن 2 طن أجزاء دواجن مجهول المصدر ودون بيانات وبها تغير في الخواص الطبيعية، كما تمكنت الحملة من ضبط 80 شيكارة كزبرة جافة زنة الواحدة 25 کجم بإجمالي وزن 2 طن مجهول المصدر دون بيانات وبه تغير في الخواص الطبيعية، وذلك بحوزة المسئول عن محل كشرى بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجرى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مباحث التموين امن القليوبية التفتيش الصيدلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

أسباب خوف الإرهابيين من التقارب المصرى- العربى

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

بسبب لدغة كوبرا.. إصابة 2 مدربين أثناء عروض السيرك فى مطروح

سيناتور روسى: العقوبات الغربية ضد روسيا تهدف إلى إرهاق البلاد على المدى الطويل

كوريا الجنوبية تسجل 6 آلاف و 246 إصابة جديدة بكورونا

رئيس الوزراء البريطانى يتعهد بتقديم دعم مالى جديد لأوكرانيا

مراجعات الثانوية العامة 2022.. المراجعة النهائية لن يخرج عنها الامتحان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود العسقلاني

محافظ أسيوط المستكفي

د.أحمد الخميسى

المرأة المصرية وحديث القفة

أحمد سعد زايد

سر هيمنة الأصولية العربية بالغرب

ماجد حبته

متحدون ضد مجاعة عالمية

فيصل شمس

هل نحن فى حاجة إلى كِتاب الدين؟

علي سعدة

دعوة لاحترام الذات

د. منى حلمى

مشاهد مختلفة من تأملات امرأة مصرية

أحمد الصغير

تساؤلات مشروعة لفضيلة د. مختار جمعة وزير الأوقاف!

صور

قرعة كأس مصر

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

محطة تل أبيب

المزيد

اتصالات بين «جانتس» و«ساعر» للترشح معًا فى الانتخابات الإسرائيلية

البحث عن أمل.. كواليس الاتصالات الأمريكية الفلسطينية قبل زيارة «بايدن»

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست