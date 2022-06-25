انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق مصنع «آيس كريم» بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل مصنع آيس كريم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل مصنع آيس كريم بمنطقة فيصل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.