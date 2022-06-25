أدعية الصباح المأثورة مكتوبة.. وأدعية لطلاب الثانوية العامة

أدعية الصباح من الأمور التي يحرص عليها ملايين المسلمين في مختلف دول العالم لذلك يلجأون إلى محركات البحث المختلفة لتكرارها يوميا.

يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير أبرز الأدعية الواردة في استقبال يوما جديد وأدعية لطلاب الثانوية العامة 2021/2022.

أدعية الصباح المأثورة مكتوبة

ملايين من المصريين يستقبلون يومهم الجديد بعدة أدعية مختلفة ومتنوعة تحفظهم طوال اليوم ولعل أبرزها ما يلي:-

اللهم اجعل هذا الصباح صباح فرج من الهم لكل صابر وشفاء من المرض لكل مريض و واستجابة لكل دعاء و اللهم اجعل صباحنا صباحا للخاشعين والصالحين والكتفين.

اللهم اكتب لنا مع أنفاس هذا الصباح خيرا نعمله ورزقا نكتسبه وعلما منافع به .. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه..وإن كان قريبا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فأكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.

اللهم في هذا الصباح اغسل قلوبنا من الأوجاع .. وأرزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع .. وأشرح صدورنا ويسر أمورنا اللهم نسألك صباحا تنشرح فيه صدورنا وتقبل فيه توبتنا وتتسع فيه أرزقنا.

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين .. اللهم أنا نسألك خير ما في اليوم وخير ما فيه.. اللهم أفتح لنا أبواب رحمتك والتيسير والفلاح.



أدعية لطلاب الثانوية العامة 2021/2022

أدعية الصباح وأدعية لطلاب الثانوية العامة من أكثر ما يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات البحثية مؤخرا تزامنا مع موسم الامتحانات لهذا العام الدراسي 2021 / 2022 ولعل أبرزها ما يلي:-

اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا.

اللهم أدخلني مدخل صدق و أخرجني مخرج صدق واجعل من لدنك سلطان نصيرا.

اللهم رد لي ما ذاكرت وما حفظت لي عند الحاجة إليها.

اللهم يسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي.

اللهم إني أسألك صلاح الحال والتسيير عن الامتحان واستذكار الدروس عند الحاجة.

ربي إني أسألك مستقبلا باهرا ونجاحا وافرا في كل أموري بالدنيا والآخرة يارب العالمين اللهم يا حنان يا منان.

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