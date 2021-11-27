دعاء يكفيك شر 70 بلاًء ويفتح 70 بابًا من الرزق

قال الشيخ محمد أبو بكر جاد، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، إننا جميعا نخاف من ميتة السوء، وذكر اليوم الذي نقوله من يقوله ويداوم عليه سيموت بحسن السعادة والحسنى، وشر ميتة السوء، كما سيكفيك أيها المسلم بهذا الذكر شر 70 بلاء أقلهم الهم.

وأضاف الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، في مقطع فيديو مصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" أن هذه الابتلاءات متعلقة بالدين والدنيا، وبفضل هذا الذكر سييسر الله لك أيها المسلم الأمور ولكن مع الحرص على هذا الذكر والمداومة عليه، وأيضا تقوم بإخراج صدقة لو جنيه.

وأشار أبو بكر إلى أن الذكر هو قال رسول الله: "ما من عبد يصلى الفجر ثم يقول حين ينصرف من صلاته يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله لا حيلة ولا احتيال ولا ملجأ ولا منجا ولا مفر من الله إلا إليه) سبع مرات إلا دفع الله تعالى عنه سبعين نوعًا من البلاء".

وأوضح أن الصدقة مع المداومة على الذكر فى الصباح تفتح 70 باب من أبواب الخير، وتغلق 70 باب من أبواب البلاء، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز:(لِيُنْفِق ذُو سَعَة مِنْ سَعَته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها).

ويشار إلى أن الشيخ محمد أبو بكر، يقوم بتسجيل عدد من الفيديوهات يوميا التي تحتوى على هدايا ربانية لتعليم الناس أمور دينهم من الكتاب والسنة، وأيضا تحتوى تلك الفيديوهات على أذكار وآيات وأدعية من المجربات عن الشيوخ والأولياء الصالحين، حتى يتبرك الناس بها، مثل الصلاة التفريجية، والأذكار التي تدفع البلاء وتجلب الخير، وأدعية الرزق.

كما يقوم الشيخ محمد بتوضيح فضائل بعض السور التي اختصها الله بمكانة لجلب الرزق وتيسير الأمور والأدعية التي تقال بعدها بطريقة المجربات.