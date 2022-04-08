رمضان 2022.. تعرف على أفضل 10 أدعية مستجابة في اليوم الثامن

يبحث العديد من المسلمين عن أكثر الأدعية المستجابة في شهر رمضان الكريم، حيث يتسابقون على الدعاء في كل وقت، ويزداد البحث عبر محرك "جوجل عن أفضل أدعية اليوم الثامن لرمضان 2022.

ويعتبر شهر رمضان، مليء بالمغفرة والعفو وتقبل الدعوات، والتقرب من الله وقراءة القرآن الكريم والتصدق على الفقراء، فيه تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة، وتسلسل الشياطين.

ونرصد في التقرير التالي أفضل أدعية اليوم الثامن لرمضان 2022

عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ للصَّائمِ عندَ فِطرِهِ لدعوةً ما تردُّ".

" اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَ إِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَمُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ".

"اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ، وحدَك لا شريكَ لك، المنانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنةَ، وأعوذُ بك من النارِ".

"اللهم إني أسألُكَ يا اللهُ الواحدُ الأحدُ الصمدُ، الذي لم يلدُ ولم يُولدُ، ولم يكن لهُ كُفُواً أحدٌ أن تغفرَ لي ذنوبي، إنك أنتَ الغفورُ الرحيمُ".

"نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله".

"اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك أحسن وقوفنا بين يديك لا تخزنا يوم العرض عليك".

"اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حنان يا منان يا ذا الجلال و الاكرام".

“اللهمَّ لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ، اللهمَّ إني أعوذ بعزَّتِك، لا إله إلا أنت، أن تُضِلَّني، أنت الحيُّ الذي لا يموتُ، والجنُّ والإنسُ يموتون”.

"اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وأغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعنا وتوفنا وأنت راض عنا يا خير الرازقين".

"اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين لا خزايا و لا ندامة ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين داونا".

"اللهم بدوائك واشفنا بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك يا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين و بكى علينا الحبيب والغريب".

"اللهم ارحمنا إذا وورينا التراب وغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة".

"اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك أحسن وقوفنا بين يديك لا تخزنا يوم العرض عليك".

"اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حنان يا منان يا ذا الجلال و الاكرام".