مصرع طفل سقط من الطابق الثالث فى البساتين

لقى طفل مصرعه نتيجة سقوطه من الطابق الثالث لعقار سكنى بمنطقة البساتين، وقامت سيارة إسعاف بنقله إلى المستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوجود جثة طفل ملقاة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة البساتين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين من خلال الفحص العثور على جثة "أنس.ه" 10 سنوات، مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وكشفت المعاينة أن الطفل سقط من الطابق الثالث داخل المنور أثناء لهوه من شرفة الشقة، ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.