الأنبا غبريال يترأس مؤتمر Super S لشباب ثانوى ببنى سويف

نظمت خدمة ثانوي بإيبارشية بني سويف، مؤتمرًا لشباب وشابات ثانوي تحت شعار "Super S" بكنيسة السيدة العذراء "مقر المطرانية"، بحضور نيافة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية.

شارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 550 شابا وشابة من أبناء الإيبارشية، وتضمن بجانب القداس الإلهي، كلمة لنيافة الأنبا غبريال في الختام.

وبدأت الكنائس المصرية صوم الرسل، والذي يستمر حوالي 29 يوما خلال العام الحالي، وهو من الأصوام ذات المدة المتغيرة بالكنيسة، أي تختلف مدته من عام إلى آخر.