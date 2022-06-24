تعرف على تردد قنوات الكرتون 2022 على النايل سات
ترتفع معدلات البحث خلال نهاية الأسبوع عن تردد قنوات الكرتون 2022 على النايل سات، وذلك للاستمتاع بأفلام الكرتون والأنيميشن بين أفراد الأسرة وأطفالهم الصغار، وقد زادت حدة البحث على محرك البحث العالمي جوجل عن تردد قنوات الكرتون 2022 على النايل سات.
تردد قنوات الكرتون 2022 نايل سات
وتستعرض «الدستور»، لقراءها من خلال ذلك التقرير تردد قنوات الكرتون 2022 على النايل سات.
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ويقوم الأهالي بالبحث أيضًا عن ترددات قنوات الأطفال التالية: تردد قناة بطوط، وأيضًا تردد قناة زي ألوان Zee Alwan، وتردد قناة طيور بيبي، تردد قناة ميكي الجديد، قناة مودي كيدز، قناة طيور الجنة، وقناة سمسم، وتردد قناة كوجي 2022، وقناة ماجد.
اسم القناة
القمر الصناعي
التردد
معدل الترميز
معامل تصحيح الخطأ
الاستقطاب
طيور الجنة
نايل سات
11393
27500
3/4
عمودي
توم وجيري
نايل سات
11355
27500
5/6
عمودي
توم وجيري 2022
نايل سات
11354
27500
5/6
عمودي
قناة بطوط
نايل سات
11594
27500
3/4
أفقي
قناة ميكي
نايل سات
11528
27500
5/6
أفقي
قناة كوكيز Cookies
نايل سات
10853
27500
5/6
أفقي
قناة MBC3 للأطفال
نايل سات
11475
27500
3/4
رأسي
سبيس تون 2022
نايل سات
11785
27500
3/4
عمودي
طيور بيبي 2022
نايل سات
11396
27500
3/4
عمودي
ديزني كيدز 2022
نايل سات
12073
27500
2/3
عمودي
بيبي كيدز
نايل سات
11393
27500
3/4
عمودي
زي ألوان
نايل سات
11277
27500
2/3
أفقي
تنة ورنة
نايل سات
11595
27500
5/6
عمودي
ميكي كيدز
نايل سات
11526
27500
8/7
أفقي
دودو كيدز
نايل سات
12604
27500
6/5
أفقي
قناة سمسم
نايل سات
11483
27500
6/5
أفقي
قناة أطفال ومواهب
نايل سات
11353
27500
3/4
عمودي
كرتون نتورك
نايل سات
12226
27500
3/4
عمودي
قناة كوجي
نايل سات
11636
27500
4/3
عمودي
قناة مودي كيدز
نايل سات
11603
27500
3/4
أفقي
قناة ماجد
نايل سات
12221
27500
3/4
عمودي
قناة كوكي كيدز
نايل سات
11602
27500
3/4
أفقي
قناة CN بالعربي
نايل سات
11747
27500
3/4
أفقي