السبت 25 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف على تردد قنوات الكرتون 2022 على النايل سات

تردد قنوات الكرتون
تردد قنوات الكرتون 2022
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ترتفع معدلات البحث خلال نهاية الأسبوع عن تردد قنوات الكرتون 2022 على النايل سات، وذلك للاستمتاع بأفلام الكرتون والأنيميشن بين أفراد الأسرة وأطفالهم الصغار، وقد زادت حدة البحث على محرك البحث العالمي جوجل عن تردد قنوات الكرتون 2022 على النايل سات.

 

تردد قنوات الكرتون 2022 نايل سات

وتستعرض «الدستور»، لقراءها من خلال ذلك التقرير تردد قنوات الكرتون 2022 على النايل سات.

 

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ويقوم الأهالي بالبحث أيضًا عن ترددات قنوات الأطفال التالية: تردد قناة بطوط، وأيضًا تردد قناة زي ألوان Zee Alwan، وتردد قناة طيور بيبي، تردد قناة ميكي الجديد، قناة مودي كيدز، قناة طيور الجنة، وقناة سمسم، وتردد قناة كوجي 2022، وقناة ماجد.

 

تردد قناة mix one على نايل سات للمسلسلات والأفلام الأجنبية

تردد قناة الزمالك الجديد 2022 وموعد مبارة القمة

 

اسم القناة

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

معامل تصحيح الخطأ

الاستقطاب

طيور الجنة

نايل سات

11393 

27500

3/4

عمودي

 توم وجيري

نايل سات

11355

 27500

5/6

عمودي 

توم وجيري 2022

نايل سات

11354

 27500

5/6

 عمودي

 قناة بطوط 

نايل سات

11594

27500

3/4

أفقي

قناة ميكي

نايل سات

11528 

27500

5/6

أفقي 

قناة كوكيز Cookies

نايل سات

10853

 27500

 5/6

أفقي

قناة MBC3 للأطفال

نايل سات

11475

 27500

3/4

رأسي 

 سبيس تون 2022

نايل سات

 11785

27500

3/4

عمودي

طيور بيبي 2022

نايل سات

 11396

 27500 

3/4

عمودي 

 ديزني كيدز 2022

نايل سات

12073

27500 

 2/3 

عمودي

بيبي كيدز

نايل سات

11393

27500

3/4

عمودي

 زي ألوان

نايل سات

11277

27500

2/3

 أفقي

تنة ورنة

نايل سات

11595 

 27500

5/6 

عمودي

ميكي كيدز 

نايل سات

 11526

27500

8/7

 أفقي 

 دودو كيدز

نايل سات

12604

 27500

 6/5

أفقي 

قناة سمسم

نايل سات

11483

 27500

6/5 

 أفقي

قناة أطفال ومواهب 

نايل سات

11353 

27500

3/4

عمودي

كرتون نتورك

نايل سات

12226

27500

3/4

عمودي

قناة كوجي

نايل سات

11636

27500

 4/3

عمودي 

 قناة مودي كيدز 

نايل سات

11603

27500

3/4

 أفقي

 قناة ماجد

نايل سات

12221

 27500

3/4

عمودي

قناة كوكي كيدز

نايل سات

11602

27500 

3/4

أفقي

قناة CN بالعربي

نايل سات

11747

27500

3/4

أفقي

 

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