السبت 18 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد قناة الزمالك الجديد 2022 وموعد مبارة القمة

قناة الزمالك
قناة الزمالك
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يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة الزمالك الجديد 2022، لمتابعة مباراة القمة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والتي تقام على ستاد السلام مساء غدًا الأحد، وكذلك مشاهدة التحليلات الرياضية للمباراة.

وقد ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية، عن تردد قناة الزمالك الجديد 2022 وذلك من خلال محرك البحث العالمي "جوجل".

تردد قناة الزمالك الجديد 2022

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير تردد قناة الزمالك الجديد 2022.

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأ
نايل سات 12092عمودي27500 5 / 6
عرب سات11595عمودي275005 /6

 

غدًا.. فتح أبواب الاستاد للجماهير قبل مباراة الأهلى والزمالك في الرابعة عصرًا

الزمالك يطلب نقل مباراة القمة إلى استاد القاهرة وإقامتها دون جمهور

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء غدًا الأحد، باستاد الأهلى والسلام، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلى والزمالك فى استاد السلام

وأكدت رابطة الأندية أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها غدًا الأحد، ستقام باستاد الأهلي والسلام، وليس كما ردد البعض فى استاد القاهرة.

وتؤكد رابطة الأندية أن مباراة القمة بين الأهلي والسلام ستقام باستاد الأهلي والسلام، طبقًا لما هو مقرر فى الجدول المعلن من رابطة الأندية.

وقد أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور خطابًا رسميًا للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الساعات القليلة الماضية، يعترض فيه على الحضور الجماهيري في مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري والمقرر له، غدًا الأحد، باستاد السلام.

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خوسيه مونويرا حكماً لقمة الأهلى والزمالك 

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

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ويعتبر نادي الزمالك أحد أقدم وأكبر النوادي في القارة السمراء، وبالطبع يحرص على بث كل الأحداث الخاصة به من خلال قناة الزمالك، والتي تعد المنصة الرسمية الأولى لمتابعة كل ما يحدث مع النادي الأبيض، وبالطبع تتغير الترددات كل فترة وهو ما يدفع الجميع لمعرفة تردد قناة الزمالك 2022.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الحوار الاقتصادى أولًا

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