الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد قناة mix one على نايل سات للمسلسلات والأفلام الأجنبية

قناة mix one على
قناة mix one على نايل سات
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يبحث الكثير من محبي الأفلام الأجنبية خلال الساعات الماضية عن تردد قناة mix one على نايل سات، وذلك لمتابعة أفلام أجنبية في سهرات نهاية الأسبوع، وارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية على محرك البحث العالمي "جوجل" على تردد قناة mix one على نايل سات.

تردد قناة mix one على نايل سات

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال التقرير تردد قناة mix one على نايل سات.

تردد: 11842.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

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قناة Mix one ستكون مخصصة فقط لعرض المسلسلات التركية والأفلام من جميع أنحاء العالم، وحاليًا هي فقط بث تجريبي ريثما يتم تجهيز مواعيد البَرَامِجُ والأفلام حاليًا جودة الصُّورَة.

وتعرض قناة mix one برنامج Mix Channel التجريبي، كما تقدم أفضل البرامج الدينية ويقدمه كبار العلماء والمشايخ حيث من المتوقع أن تكون القناة مخصصة للمحتوى الديني وتقوم الآن ببث أول عرض تجريبي للقناة يعرض آيات قرآنية.

وأعلنت سلسلة قنوات Mix عن إطلاق قناة جديدة وستكون متخصصة بعرض الأفلام والمسلسلات الهندية والأجنبية الحديثة.

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وقالت سلسلة قنوات Mix إن القناة الجديدة هي الثالثة في المجموعة بعد قناة MIX الأجنبية الأولى، والتي تحظى على اهتمام كبير جدًا التي تبث أعمال أجنبية ما بين الحديثة والقديمة أكشن، رعب، مغامرات، كلاسيك، كوميدي، والكثير من ألوان الأعمال رومانسي، فانتازيا، إنيميشن".

إضافة إلى قناة MIX ألوان، التي تعرض أعمال درامية مصر وعربية والكثير أيضًا من الأعمال الهندية، وأفلام عربية مختلفة وبجودة عالية بشكل مجاني.

يذكر أن Mix، هي قناة مصرية، تبث من خلال قمر نايل سات، وذلك في منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتعمل 24 ساعة يوميًا، وهي سلسلة قنوات غير مشفرة.

وطالبت القناة، جمهورها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بإعلامها بنوعية الأعمال الأجنبية من مسلسلات وأفلام التي يريدون مشاهدتها على القناة الجديدة. كما تعلن Mix يوميا عن جدول العرض اليومي للأفلام والمسلسلات الجديدة، ضمن خريطة القنوات الثلاثة.

قناة mix one تردد قناة Mix One نايل سات Mix One Mix قنوات Mix

رئيس التحرير

وائل لطفي

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