السبت 18 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تردد قنوات روتانا سينما لعام 2022 على النايل سات

روتانا سينما
روتانا سينما
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يبحث الكثير من محبي الأفلام المصرية والدراما العربية عن تردد قنوات روتانا سينما لعام 2022، وذلك من خلال محرك البحث العالمي "جوجل"، حيث ارتفعت معدلات البحث في الفترة الأخيرة عن تردد قنوات روتانا سينما لعام 2022، بالتزامن مع العطلات الرسمية واقتراب إجازة عيد الاضحى للاستمتاع بمشاهدة الأفلام الجديدة.

تردد قنوات روتانا سينما لعام 2022 نايل سات

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير تردد قنوات روتانا سينما لعام 2022.

 

القمر الصناعيالترددمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأالاستقطاب
نايل سات11296275005/6أفقي
نايل سات12226275005/6أفقي
عرب سات1184327500 4/3 أفقي

 

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كيفية البحث عن تردد روتانا سينما 2022 على النايل سات

ونرصد لكم كيفية البحث عن تردد قناة روتانا سينما 2022 من خلال التلفزيون ومن بين القنوات الفضائية في 9 نقاط لنسهل لكم عملية البحث من خلال جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون «الريموت».

  1. يضغط المستخدم على زر Menu أو القائمة الموجود في الريموت كنترول.
  2. الضغط على كلمة خيارات Options الموجودة في القائمة.
  3. اختيار تثبيت أو Installation.
  4. يختار المستخدم بعد ذلك القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
  5. بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة، يدخل المستخدم التردد الخاص بالقناة.
  6. اختيار التردد الأفقي H.
  7. ادخال معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.
  8. وبعد الانتهاء من إجراء البحث عن القناة، اضغط على حفظ أو Save.
  9. ابحث عن القناة في قائمة القنوات الموجودة، بعد الانتهاء من تنزيل القناة بالتردد الجديد.

 

قناة روتانا سينما

هي قناة أفلام متخصصة تضم أكبر مكتبة للأفلام في الوطن العربي، حيث تعرض مختلف المحتويات السينمائية من دراما وكوميديا ورعب وتشويق وإثارة، إضافة إلى الأفلام التاريخية لتناسب جميع الأذواق بالإضافة إلى ما تعرضه مجموعة روتانا عبر محطاتها "روتانا دراما، وكلاسيك".

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كما تقدم القناة السعودية الذي انطلق بثها في عام 2004، نشرة فنية يومية تعرض بها أهم وأحدث الأخبار في عالم الفن والسينما وكل ما يخص الفنانين عن طريق مقابلات حصرية معهم وتغطية شاملة لكافة الفعاليات المهمة في صناعة الفن من مهرجانات وحفلات الجوائز والتكريمات. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الحوار الاقتصادى أولًا

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