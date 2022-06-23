قائمة ترددات قنوات الأطفال 2022 على النايل سات

يبحث الكثير من محبي قنوات الأطفال وأفلام الأنيميشن عن تردد قنوات الأطفال 2022 على النايل سات، حيث تشغل قنوات الأطفال وتنزيلها على أجهزة الاستقبال الكبار قبل الصغار.

تردد قنوات الأطفال 2022

وترتفع معدلات البحث على محركات البحث العالمية وعلى رأسها “جوجل” عن تردد قنوات الأطفال 2022 على النايل سات، وتحرص الأسرة العربية على تنمية مهارات الأطفال من خلال أفلام ومسلسلات الكرتون.

ترددات قنوات الأطفال 2022 على النايل سات

وتستعرض “الدستور” لقراءها من خلال ذلك التقرير تردد قنوات الأطفال 2022 على النايل سات.

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب طيور الجنة نايل سات 11393 27500 3/4 عمودي توم وجيري نايل سات 11355 27500 5/6 عمودي توم وجيري 2022 نايل سات 11354 27500 5/6 عمودي قناة بطوط نايل سات 11594 27500 3/4 أفقي قناة ميكي نايل سات 11528 27500 5/6 أفقي قناة كوكيز Cookies نايل سات 10853 27500 5/6 أفقي قناة MBC3 للأطفال نايل سات 11475 27500 3/4 رأسي سبيس تون 2022 نايل سات 11785 27500 3/4 عمودي طيور بيبي 2022 نايل سات 11396 27500 3/4 عمودي ديزني كيدز 2022 نايل سات 12073 27500 2/3 عمودي بيبي كيدز نايل سات 11393 27500 3/4 عمودي زي ألوان نايل سات 11277 27500 2/3 أفقي تنة ورنة نايل سات 11595 27500 5/6 عمودي ميكي كيدز نايل سات 11526 27500 8/7 أفقي دودو كيدز نايل سات 12604 27500 6/5 أفقي قناة سمسم نايل سات 11483 27500 6/5 أفقي قناة أطفال ومواهب نايل سات 11353 27500 3/4 عمودي كرتون نتورك نايل سات 12226 27500 3/4 عمودي قناة كوجي نايل سات 11636 27500 4/3 عمودي قناة مودي كيدز نايل سات 11603 27500 3/4 أفقي قناة ماجد نايل سات 12221 27500 3/4 عمودي قناة كوكي كيدز نايل سات 11602 27500 3/4 أفقي قناة CN بالعربي نايل سات 11747 27500 3/4 أفقي

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