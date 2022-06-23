قائمة ترددات قنوات الأطفال 2022 على النايل سات
يبحث الكثير من محبي قنوات الأطفال وأفلام الأنيميشن عن تردد قنوات الأطفال 2022 على النايل سات، حيث تشغل قنوات الأطفال وتنزيلها على أجهزة الاستقبال الكبار قبل الصغار.
تردد قنوات الأطفال 2022
وترتفع معدلات البحث على محركات البحث العالمية وعلى رأسها “جوجل” عن تردد قنوات الأطفال 2022 على النايل سات، وتحرص الأسرة العربية على تنمية مهارات الأطفال من خلال أفلام ومسلسلات الكرتون.
ترددات قنوات الأطفال 2022 على النايل سات
وتستعرض “الدستور” لقراءها من خلال ذلك التقرير تردد قنوات الأطفال 2022 على النايل سات.
|اسم القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|طيور الجنة
|نايل سات
|11393
|27500
|3/4
|عمودي
|توم وجيري
|نايل سات
|11355
|27500
|5/6
|عمودي
|توم وجيري 2022
|نايل سات
|11354
|27500
|5/6
|عمودي
|قناة بطوط
|نايل سات
|11594
|27500
|3/4
|أفقي
|قناة ميكي
|نايل سات
|11528
|27500
|5/6
|أفقي
|قناة كوكيز Cookies
|نايل سات
|10853
|27500
|5/6
|أفقي
|قناة MBC3 للأطفال
|نايل سات
|11475
|27500
|3/4
|رأسي
|سبيس تون 2022
|نايل سات
|11785
|27500
|3/4
|عمودي
|طيور بيبي 2022
|نايل سات
|11396
|27500
|3/4
|عمودي
|ديزني كيدز 2022
|نايل سات
|12073
|27500
|2/3
|عمودي
|بيبي كيدز
|نايل سات
|11393
|27500
|3/4
|عمودي
|زي ألوان
|نايل سات
|11277
|27500
|2/3
|أفقي
|تنة ورنة
|نايل سات
|11595
|27500
|5/6
|عمودي
|ميكي كيدز
|نايل سات
|11526
|27500
|8/7
|أفقي
|دودو كيدز
|نايل سات
|12604
|27500
|6/5
|أفقي
|قناة سمسم
|نايل سات
|11483
|27500
|6/5
|أفقي
|قناة أطفال ومواهب
|نايل سات
|11353
|27500
|3/4
|عمودي
|كرتون نتورك
|نايل سات
|12226
|27500
|3/4
|عمودي
|قناة كوجي
|نايل سات
|11636
|27500
|4/3
|عمودي
|قناة مودي كيدز
|نايل سات
|11603
|27500
|3/4
|أفقي
|قناة ماجد
|نايل سات
|12221
|27500
|3/4
|عمودي
|قناة كوكي كيدز
|نايل سات
|11602
|27500
|3/4
|أفقي
|قناة CN بالعربي
|نايل سات
|11747
|27500
|3/4
|أفقي
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