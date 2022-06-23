الجمعة 24 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

قائمة ترددات قنوات الأطفال 2022 على النايل سات

قنوات الأطفال
قنوات الأطفال
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يبحث الكثير من محبي قنوات الأطفال وأفلام الأنيميشن عن تردد قنوات الأطفال 2022 على النايل سات، حيث تشغل قنوات الأطفال وتنزيلها على أجهزة الاستقبال الكبار قبل الصغار.

تردد قنوات الأطفال 2022 

وترتفع معدلات البحث على محركات البحث العالمية وعلى رأسها “جوجل” عن تردد قنوات الأطفال 2022 على النايل سات، وتحرص الأسرة العربية على تنمية مهارات الأطفال من خلال أفلام ومسلسلات الكرتون.

ترددات قنوات الأطفال 2022 على النايل سات

وتستعرض “الدستور” لقراءها من خلال ذلك التقرير تردد قنوات الأطفال 2022 على النايل سات.

تردد قنوات روتانا سينما لعام 2022 على النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات 2022

اسم القناةالقمر الصناعيالترددمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأالاستقطاب
طيور الجنةنايل سات11393 275003/4عمودي
 توم وجيرينايل سات11355 275005/6عمودي 
توم وجيري 2022نايل سات11354 275005/6 عمودي
 قناة بطوط نايل سات11594275003/4أفقي
قناة ميكينايل سات11528 275005/6أفقي 
قناة كوكيز Cookiesنايل سات10853 27500 5/6أفقي
قناة MBC3 للأطفالنايل سات11475 275003/4رأسي 
 سبيس تون 2022نايل سات 11785275003/4عمودي
طيور بيبي 2022نايل سات 11396 27500 3/4عمودي 
 ديزني كيدز 2022نايل سات1207327500  2/3 عمودي
بيبي كيدزنايل سات11393275003/4عمودي
 زي ألواننايل سات11277275002/3 أفقي
تنة ورنةنايل سات11595  275005/6 عمودي
ميكي كيدز نايل سات 11526275008/7 أفقي 
 دودو كيدزنايل سات12604 27500 6/5أفقي 
قناة سمسمنايل سات11483 275006/5  أفقي
قناة أطفال ومواهب نايل سات11353 275003/4عمودي
كرتون نتوركنايل سات12226275003/4عمودي
قناة كوجينايل سات1163627500 4/3عمودي 
 قناة مودي كيدز نايل سات11603275003/4 أفقي
 قناة ماجدنايل سات12221 275003/4عمودي
قناة كوكي كيدزنايل سات1160227500 3/4أفقي
قناة CN بالعربينايل سات11747275003/4أفقي

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وائل لطفي

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