الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار النفط العالمية تهبط 3%

أسعار النفط العالمية
أسعار النفط العالمية
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هبطت العقود الآجلة للنفط حوالي ثلاثة بالمئة، وسط مخاوف بين المستثمرين بأن زيادات الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي قد تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، مما يقوض الطلب على الوقود.

وأنهت عقود خام برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.91 دولار، أو 2.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 111.74 دولار للبرميل، وأثناء الجلسة سجل خام القياس العالمي 107.03 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 19 مايو.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.33 دولار، أو 3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 106.19 دولار للبرميل، وعند أدنى مستوى له في الجلسة سجل الخام الأمريكي 101.53 دولار، أضعف مستوى منذ 11 مايو.

وعكف المستثمرون على تقييم كيف أن زيادات في أسعار الفائدة تستهدف تهدئة تضخم جامح ربما تعطل انتعاشًا اقتصاديًا.

لكن أسعار النفط قلصت خسائرها أثناء الجلسة بعد أن تعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "بتركيز شامل" على خفض التضخم، وكرر القول بأن الزيادات الجارية في سياسة البنك المركزي الأمريكي للفائدة ستكون ملائمة إذ ستعتمد وتيرتها على الآفاق الاقتصادية.

ومن ناحية أخرى، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس إلى إقرار تعليق لمدة ثلاثة أشهر لضريبة البنزين الاتحادية للمساعدة في مكافحة أسعار قياسية مرتفعة في محطات الوقود، وتقديم تخفيف مؤقت للأسر الأمريكية هذا الصيف.

وطلب البيت الأبيض من الرؤساء التنفيذيين لسبع شركات نفطية بالاجتماع الخميس لمناقشة زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض أسعار البنزين التي تبلغ حوالي خمسة دولارات للجالون.

وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة، والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن الحكومة الخميس، ويتوقع محللون أن تظهر البيانات انخفاضًا في مخزونات الخام والبنزين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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