الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصور الثقافة تواصل فعاليات البرنامج التدريبي «الحماية المدنية»

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، البرنامج التدريبي "الحماية المدنية" المقام بمركز تدريب الحماية المدنية بالإسماعيلية وشبين الكوم، والذى تنفذه الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام.

 ويسلط البرنامج الضوء على ضرورة قراءة التعليمات التي تأتي مع مطفأة الحريق وتعريف المتدربين على أجزائها وتشغيلها قبل اندلاع حريق، وتعتبر طفايات الحريق أحد عناصر خطة الاستجابة للحريق، وليكن العنصر الأساسي هو الهروب الآمن وهو ما يستوجب بطبيعة الحال أن يكون لدى كل منشأة خطة للهروب من الحريق وأجهزة إنذار دخان تعمل، فالحرائق هي أكبر خطر يهدد الحياة و يواجهها معظم الناس في العمل، ومن أجل الحد من مخاطر نشوب حريق في مكان العمل، من الضروري أن يكون الجميع على بينة من الأسباب الشائعة للحريق والإجراءات المناسبة لاتخاذها في حالة نشوبه، بما في ذلك كيفية الهرب بأمان من مكان الحادث، ويطالب أصحاب العمل قانونا بشأن السلامة من الحرائق وتوفير المعلومات والتعليم والتدريب للموظفين بشأن احتياطات الحريق في مكان العمل.

إيناس عبدالدايم المخرج هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثقافة الإدارة المركزية منال علام

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وائل لطفي

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