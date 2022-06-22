الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الدعم النفسي للسيدات المتعرضات للعنف» بثقافة الفيوم

ثقافة الفيوم
ثقافة الفيوم
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برعاية أ. د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس حوار مفتوح بعنوان "الدعم النفسي للسيدات المتعرضات للعنف" أداره الأديب أحمد قرني والأديب أحمد طوسون والشيخ ناصر روبي من الأزهر الشريف. 

بدأ الحوار بأن أحد أسباب تعرض السيدات للعنف يتمثل في الأعراف الاجتماعية التي تستثني وتقلل من فرص المرأة في الحصول على التعليم والعمل بالإضافة إلى المعايير الثقافية المجتمعية التي تشمل تقبّل العنف ضد المرأة كوسيلة لحل وتسوية الخلافات بين الأشخاص يجب تعزيز جانب التصدي للعنف الممارس ضد المرأة إذ تبدأ الوقاية منه عبر المناهج الدراسية التي يجب أن تضم برامج للتعريف بالعنف والاستجابة له بالإضافة إلى اتّباع عدة وسائل منها الخطط الاقتصادية التي تمكن المرأة من تعزيز دورها في المجتمع والاستراتيجيات التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة.

عقدت مكتبة حي جنوب الفرعية محاضرة بعنوان "تمكين المرأة وأبعاد التنمية المستدامة" حاضرها محمد محمود تحدث عن دور المرأة بين الماضى والحاضر واهتمام الدولة بتمكين المرأة وتوليها عدة مناصب كبيرة كرئيسة وزراء مثل دولة تونس ووظائف كثيرة جوهرية وتم شرح ابعاد الدولة فى التنمية المستدامة حيث تنمو للأجيال القادمة بالتطور والتكنولوجيا، كما نفذ قسم الجمعيات الثقافية بفرع ثقافة الفيوم بالتعاون مع مكتبة الكعابي ورشة اشغال يدوية لعمل عقد واشغال مختلفة، إلى جانب ورشة خرز نفذها قسم التمكين الثقافي من خلال سناء قناوي، فيما عقدت مكتبة الطفل والشباب بطامية محاضرة بعنوان "حقوق الطفل في الاسلام والغرب"للشيخ جوده عبد العزيز من الأزهر الشريف.

نظم بيت ثقافة اطسا محاضرة بعنوان "إتقان العمل" حاضرها عزام عبد الجواد وتحدث عن اتقان العمل هو أول أسباب النهوض بالمجتمع، الي جانب ورشة لتعليم اللغة الانجليزية نفذتها نجاة شعبان، بالإضافة الي محاضرة بعنوان "كيف تكتب مقال" حاضرها عيد كامل، بينما نفذ نادي الطفل ورش رسم حر للأطفال نفذتها سناء سيد.

إيناس عبد الدايم وزير الثقافة هشام عطوة الفنان جلال عثمان الدعم النفسي أحمد طوسون

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

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