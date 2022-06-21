الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشكيل لجنة فنية لمعاينة تصادم سيارتين ملاكي في الزيتون

تصادم سيارتين ملاكي
تصادم سيارتين ملاكي
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أمرت نيابة الزيتون، بتشكيل لجنة فنية من المرور، لمعاينة حادث تصادم سيارتين ملاكي بشارع جسر السويس في اتجاه العرب بمنطقة الزيتون لبيان الأسباب.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة،  تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بشارع جسر السويس في منطقة الزيتون، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين تصادم سيارتين ملاكي، مما أسفر عن مصرع شخصين وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، ورفع رجال المرور آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

نيابة الزيتون لجنة فنية المرور حادث تصادم تصادم سيارتين ملاكى شارع جسر السويس

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