الإثنين 20 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب الطب الشرعى لتشريح جثمان «نيرة» طالبة جامعة المنصورة

فتاة المنصورة
فتاة المنصورة
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انتدبت جهات التحقيق الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان طالبة المنصورة التي قُتلت على يد زميلها، لبيان سبب الوفاة رسميًا وموافاة أجهزة الأمن بالتقرير، بعد نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الدولي بالمنصورة.

وبدأت جهات التحقيق في الدقهلية التحقيقات مع المتهم بقتل "نيرة. أ"، طالبة كلية الآداب جامعة المنصورة، لبيان دوافع ارتكابه الجريمة البشعة التي أودت بحياة فتاة في عمر الزهور، أمام بوابة الجامعة.

البداية بتلقي مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لشرطة النجدة، يفيد بقيام أحد الطلاب بإخراج سكين، وطعن طالبة بجامعة المنصورة.

وطبقًا للبلاغ، فإن المتهم اعتدى بالسكين على طالبة جامعة المنصورة من منطقة الرقبة، وأمسك به الطلاب والمارة والأمن الإداري، وانهالوا عليه بالضرب، أمام بوابة «توشكى» بجامعة المنصورة، من ناحية حي الجامعة.

واستقل المتهم والمجني عليها، في صباح اليوم، ذات الميكروباص، ونشبت بينهما مشادة كلامية، وعقب نزولها أمام الجامعة ترجّل خلفها المتهم وسدد لها عدة طعنات متفرقة بالجسد، أسفرت عن مقتل الفتاة على الفور.

 

جهات التحقيق الطب الشرعي جثمان طالبة المنصورة مشرحة المستشفى الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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