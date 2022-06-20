الإثنين 20 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل سقطت عليه كبشة لودر أثناء إصلاحه فى المنوفية

جثة
جثة
ads

لقى عامل مصرعه بمدينة تلا في محافظة المنوفية، إثر سقوط كبشة لودر عليه أثناء إصلاحه، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع عامل بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، إثر سقوط كبشة لودر عليه أثناء إصلاحه، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مدينة تلا محافظة المنوفية لودر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حلول ابتكارية لأزمة مصيرية

الأكثر قراءة

حادثة فتاة المنصورة.. ذبح طالبة في الشارع وفيديو يرصد التفاصيل

طالب بـ«آداب المنصورة» يذبح زميلته بسكين أمام بوابة الجامعة

استخرج نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

تنسيق الثانوية العامة 2022 القليوبية المرحلة الثانية لخريجي الإعدادية

تم ضبط المعتدي.. التعليق الأول من جامعة المنصورة على واقعة «باب آداب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة شرم الشيخ.. تحصين الرؤية نحو استراتيجيات فهم المنطقة

ماجد حبته

قمة شرم الشيخ الثلاثية

سعيد المصرى

استنساخ مصطفى محمود

محمد العسيري

يعنى إيه ملحق ثقافى؟

عبدالوهاب داود

رسالة لجماهير الأهلى والزمالك.. استمتعوا يرحمكم الله

حسين دعسة

حرب القمح والذرة .. ماذا لو؟

د. أحمد مجاهد

فؤاد قاعود.. حكيم مصرى فى ثوب شاعر عامية

د.أحمد الخميسى

رواية الرغيف.. الأدب والحرب

صور

امتحانات الثانوية العامة 2022

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022

الزمالك بمن حضر.. الأبيض يتعادل مع الأهلى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الاعتراف بجامعة مستوطنة ارئيل وضمها للجامعات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي

رئيس وزراء فلسطين: نرفض تسليم إسرائيل رصاصة قتل شيرين أبوعاقلة

الإسرائيليون في تركيا تحت التهديد الإيراني.. حرب استخبارات وفرص للتقارب