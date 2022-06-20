مصرع عامل سقطت عليه كبشة لودر أثناء إصلاحه فى المنوفية

لقى عامل مصرعه بمدينة تلا في محافظة المنوفية، إثر سقوط كبشة لودر عليه أثناء إصلاحه، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع عامل بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، إثر سقوط كبشة لودر عليه أثناء إصلاحه، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.