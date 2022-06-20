الإثنين 20 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

حبس شخصين 4 أيام لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين المترددين على إحدى وحدات تراخيص المرور بالقاهرة بأسلوب انتحال الصفة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهم انتحال الصفة والنصب على المواطنين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة، قيام (شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة) بالنصب على المواطنين المترددين على إحدى وحدات تراخيص المرور بالقاهرة، عقب إيهامهم بأنهما من العاملين بالوحدة، وقدرتهما على إنهاء الإجراءات الترخيصية لهم مقابل تحصلهما على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بوحدة التراخيص المشار إليها، وبحوزتهما "شهادة براءة ذمة – رخصة تسيير لإحدى السيارات – شهادة صلاحية جهاز إطفاء – نموذج فحص بيئة – صور ضوئية لبطاقة الرقم القومي باسم أحد الأشخاص – استمارة كمبيوتر لرخصة قيادة خاصة – نموذج اختبار رخصة قيادة باسم إحدى السيدات – مبلغ مالي – عقود بيع سيارات منسوب صدورها لمكاتب توثيق مختلفة ".

وبمواجهتهما اعترفا بانتحالهما صفة عاملين بوحدة التراخيص المشار إليها باستخدام المضبوطات بحوزتهما لإيهام مالكى السيارات بقدرتهما على إنهاء الإجراءات الترخيصية مقابل التحصل منهم على مبالغ مالية، كما أقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية

حبس شخصين المرور انتحال الصفة

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