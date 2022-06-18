وطنية «سيد درويش» يجسدها ميدو عادل على مسرح البالون

تألق الفنان ميدو عادل في تجسيد شخصية فنان الشعب سيد درويش، وذلك من خلال العرض المسرحى الاستعراضى الغنائى الذي يحمل اسم "سيد درويش" والمعروض حاليا على خشبة مسرح البالون والذي انطلقت أولى عروضه أول أمس الخميس.

ويظهر ميدو عادل خلال مسرحية "سيد درويش" الجانب الوطنى من شخصية سيد درويش، فى العديد من مشاهد العرض إلى جانب إجادته للغناء بأشهر أغانى سيد درويش التى أضفت على المسرحية المزيد من الإبداع.

"سيد درويش" يقدمه البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، يوميا فى التاسعة مساء فى الفترة من ١٦ حتى ٢٥ يونيو الجارى على مسرح البالون للموسم الخامس، فى إطار احتفالات وزارة الثقافة برواد عشرينيات القرن الماضي، وهو يتحدث عن المحطات الهامة فى حياة سيد درويش.

العرض المسرحي "سيد درويش" من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، ويشارك في بطولته عدد من الفنانون بجانب ميدو عادل، وهم كل من الفنانة لقاء سويدان، وسيد جبر، ورشا سامي، ومحمد عنتر، وسعيد البارودي، ماهر عبيد، يوسف عبيد، شريف عبد الوهاب، علاء الحريرى، محمد الشربيني، حسام حمدي، هاله الصباح، دعاء الخولى، إيمان النحاس، مجدى عبد العزيز، أيمن صبحي، محمد مختار العدل، فاروق الجندى، انتصار قاسم، أحمد إسماعيل، بسمة أحمد، محمد فكري ، محمد خيري، إمام محمد، إبراهيم أبو شقرة، حسن الرشيدي، محيى الشاعر، إسماعيل شعراوي، حسن فهيم، احمد خالد، رانا أسامة، نورهان خالد، محمد علاء، فتحي عبد المنعم، سيف الدين، مى باجورة".

"سيد درويش" ديكور محمد عبدالرازق، ملابس دكتورة نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبوبكر الشريف، إعداد المادة الفيلمية ضياء داوود، المخرج المنفذ جاد الشهاوى ودكتور طارق دياب، مساعدو الإخراج إيناس الشريف وتامر عثمان وسعاد الجوكر وحجاج الخضري ومحمود فراج وجمال ترك وهيثم الشيخ وأحمد صفوت، تأليف السيد إبراهيم، إخراج دكتور أشرف عزب.