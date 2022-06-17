الجمعة 17 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

يبيع مخدرات فى الشارع.. ضبط متهم حاول الهرب من قوات الأمن

حبس
حبس
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ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة كمیة من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاھرة بقصد الاتجار، وذلك فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا، من خلال تكثیف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنیة المعینة لملاحظة الحالة الأمنیة بدائرة قسم شرطة السلام أول بمدیریة أمن القاھرة، اشتبھت فى أحد الأشخاص أثناء سیره حاملاً حقیبة، وحال مشاھدته القوات لاذ بالفرار، على الفور قامت القوات بملاحقته، وتمكنت من ضبطه، وتبین أن له معلومات جنائیة- مقیم بمحافظة الإسكندریة، وبحوزته حقیبة بداخلھا «كمیة من مخدر الحشیش وزنت 200, 1 كیلوجرام- مبلغ مالى- ھاتف محمول».

وبمواجھته اعترف بحیازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه غیر المشروع، والھاتف لتسھیل الاتصال بعملائه، وتم القبض عليه وحبسه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المتهمين.

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وائل لطفي

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