الجمعة 17 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مُسنة صعقًا بالكهرباء فى سوهاج

مصرع مُسنة صعقًا
مصرع مُسنة صعقًا بالكهرباء
ads

لقيت مُسنة - تبلغ من العمر 65 عامًا - مصرعها صعقًا بالكهرباء وذلك إثر ملامسة يدها الأسلاك العارية بالمنزل بدائرة مركز ساقلته شرقيّ سوهاج، وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مساعدة لفرقة الشرق يفيد بوفاة مُسنة عقب تعرضها لصعق كهربائي بمنزلها بدائرة مركز ساقلته شرقيّ سوهاج.

وبالفحص تبيَّن من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية بوصول مُسنة تبلغ من العمر 65 عامًا وتقيم دائرة مركز ساقلتة إلى المستشفى المركزي "جثة هامدة" ادعاء صعق كهربائي.

وباستجواب شقيقها ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيامها بالأعمال المنزلية لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقها ووفاتها ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة الذى أفاد بوجود شحوب بالجسم ولا توجد إصابة ظاهرية وأن سبب الوفاة "صدمة عصبية" ولا توجد شبهة جنائية.

مسنة صعقا بالكهرباء الأسلاك العارية سوهاج المستشفى المركزى الجثه

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين لا يفهمون التاريخ

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثانى 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية 2022

رابط استخراج نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والرقم القومي

لينك استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس 2022

رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022 ودرجات الصف الثالث الإعدادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء 4 دول أوروبية.. جيشها مليون جندي في قطار أوكرانيا السريع

أميرة ملش

مأساة اللاجئين وفرار المهاجرين ونعمة الوطن

د. محمد عفيفي

عبدالرحمن بدوى وثورة يوليو

ميرفت دهان

سارة.. شهيدة العنف الأسرى

ماجد حبته

مصر فى سانت بطرسبرج

بسنت حسن

شيطنة الشرق فى «صالون هدى» والاحتلال الرحيم هو الحل

محمد عبد العزيز

رموز حقوقية.. الشيخ والمفوه «١- ٢»

حسين دعسة

سيناريوهات cnn لحرب دخلت المائة الثانية !

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد اغتيال 3 شبان.. الرئاسة الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية مسئولية التصعيد

منذ 2017.. كيف نسقت إسرائيل مع أمريكا سرًا لضرب سوريا؟