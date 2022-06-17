مصرع مُسنة صعقًا بالكهرباء فى سوهاج

لقيت مُسنة - تبلغ من العمر 65 عامًا - مصرعها صعقًا بالكهرباء وذلك إثر ملامسة يدها الأسلاك العارية بالمنزل بدائرة مركز ساقلته شرقيّ سوهاج، وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مساعدة لفرقة الشرق يفيد بوفاة مُسنة عقب تعرضها لصعق كهربائي بمنزلها بدائرة مركز ساقلته شرقيّ سوهاج.

وبالفحص تبيَّن من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية بوصول مُسنة تبلغ من العمر 65 عامًا وتقيم دائرة مركز ساقلتة إلى المستشفى المركزي "جثة هامدة" ادعاء صعق كهربائي.

وباستجواب شقيقها ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيامها بالأعمال المنزلية لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقها ووفاتها ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة الذى أفاد بوجود شحوب بالجسم ولا توجد إصابة ظاهرية وأن سبب الوفاة "صدمة عصبية" ولا توجد شبهة جنائية.