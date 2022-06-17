الجمعة 17 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الجمعة 17 يونيو 2022

الطقس في مصر
الطقس في مصر
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درجات الحرارة اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 و حالة الطقس اليوم في مصر من أهم ما يبحث عنه المصريون في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، نظرا لاقتراب موعد بداية فصل الصيف 2022 فلكيا تبدأ درجات الحرارة والرطوبة في الارتفاع تدريجيا.

 

وكانت جاءت التوقعات الفصلية لخبراء الأرصاد الجوية تشير إلى أنه ستسود حالة الطقس في فصل الصيف 2022 معتدلة، وستكون درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي، لكن هذا لا يمنع من وجود بعض الموجات الحارة على فترات متقطعة، وفي العموم سيكون فصل الصيف أقل حرارة من الأعوام السابقة.

 

حالة الطقس في القاهرة و درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة 17 يونيو، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية.

 

وقال خبراء الأرصاد- في بيان للهيئة، اليوم: إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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وأضافوا أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية،

 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

 

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3423
الإسكندرية2822
وادي النطرون3422
طنطا3421
شبين الكوم3423
دمنهور3221
بالطيم2821
مرسى مطروح2921
السلوم3021
سيوة3421
بورسعيد3022
دمياط2922
الزقازيق3422
المنصورة3422
الإسماعيلية3422
السويس3422
العريش2921
رفح2920
رأس سدر3724
نخل3517
نوبيع3725
طابا3524
سانت كاترين3017
الطور3624
شرم الشيخ3827
الغردقة3726
مرسى علم3826
الفيوم3524
بني سويف3524
المنيا3624
أسيوط3625
سوهاج3725
قنا3825
الأقصر4026
أسوان4126
إدفو4027
أبو سمبل3927
الوادى الجديد3926
شلاتين3524
أبو رماد3424
حلايب3222
رأس حدربة3122
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وائل لطفي

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