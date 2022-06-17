حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الجمعة 17 يونيو 2022

درجات الحرارة اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 و حالة الطقس اليوم في مصر من أهم ما يبحث عنه المصريون في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، نظرا لاقتراب موعد بداية فصل الصيف 2022 فلكيا تبدأ درجات الحرارة والرطوبة في الارتفاع تدريجيا.

وكانت جاءت التوقعات الفصلية لخبراء الأرصاد الجوية تشير إلى أنه ستسود حالة الطقس في فصل الصيف 2022 معتدلة، وستكون درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي، لكن هذا لا يمنع من وجود بعض الموجات الحارة على فترات متقطعة، وفي العموم سيكون فصل الصيف أقل حرارة من الأعوام السابقة.

حالة الطقس في القاهرة و درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة 17 يونيو، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية.

وقال خبراء الأرصاد- في بيان للهيئة، اليوم: إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافوا أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية،

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر